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СМИ: одна из отраслей промышленности ЕС оказалась под угрозой исчезновения - РИА Новости, 25.10.2022
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СМИ: одна из отраслей промышленности ЕС оказалась под угрозой исчезновения
СМИ: одна из отраслей промышленности ЕС оказалась под угрозой исчезновения - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ: одна из отраслей промышленности ЕС оказалась под угрозой исчезновения
Из-за повышения цен на энергоносители металлургическая отрасль в ЕС может исчезнуть, пишет польская Kresy. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:48
2022-10-25T13:31
цены на нефть
польша
словакия
чехия
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из-за повышения цен на энергоносители металлургическая отрасль в ЕС может исчезнуть, пишет польская Kresy."Металлургическая отрасль — сердце европейской промышленности и отвечает напрямую за 310 тысяч рабочих мест и косвенно за 2,2 миллиона", — приводит слова европейских профсоюзов издание.Кроме того, помимо быстро растущих цен на топливо, этой сфере также угрожает ужесточение законодательства об уменьшении выбросов углекислого газа. "Именно это подталкивает промышленность к банкротству", — пишет газета.Наиболее активно об опасности заявляют предприниматели из Польши, Чехии и Словакии."Энергетическо-климатическая политика ЕС, которая крайне политизирована и оторвана от реальности, на данный момент стала наибольшей угрозой для развития наших стран. На отрасль, на ее конкурентоспособность влияет целый ряд негативных факторов — высокие цены на энергию, законы о выбросах СО2, пакет мер Fit for 55, — сообщили члены европейских профсоюзов в общем письме, количество подписей в котором насчитывает более 50 тысяч.Fit for 55 — пакет мер, принятый Евросоюзом в 2021 году и направленный на сокращение выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году. Он, по словам авторов письма, будет иметь наиболее негативное влияние на все сферы экономики и повседневную жизнь граждан ЕС.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221025/polsha-1826452566.html
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цены на нефть, польша, словакия, чехия, евросоюз
Цены на нефть, Польша, Словакия, Чехия, Евросоюз
12:48 25.10.2022 (обновлено: 13:31 25.10.2022)
 
СМИ: одна из отраслей промышленности ЕС оказалась под угрозой исчезновения

Kresy: металлургическая отрасль ЕС оказалась под угрозой из-за высоких цен на топливо

© AFP 2022 / Michal CizekРабочий сталелитейного и металлургического завода Mittal Steel Works в городе Острава
Рабочий сталелитейного и металлургического завода Mittal Steel Works в городе Острава - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Michal Cizek
Рабочий сталелитейного и металлургического завода Mittal Steel Works в городе Острава. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из-за повышения цен на энергоносители металлургическая отрасль в ЕС может исчезнуть, пишет польская Kresy.
"Металлургическая отрасль — сердце европейской промышленности и отвечает напрямую за 310 тысяч рабочих мест и косвенно за 2,2 миллиона", — приводит слова европейских профсоюзов издание.
Кроме того, помимо быстро растущих цен на топливо, этой сфере также угрожает ужесточение законодательства об уменьшении выбросов углекислого газа.
"Именно это подталкивает промышленность к банкротству", — пишет газета.
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"Энергетическо-климатическая политика ЕС, которая крайне политизирована и оторвана от реальности, на данный момент стала наибольшей угрозой для развития наших стран. На отрасль, на ее конкурентоспособность влияет целый ряд негативных факторов — высокие цены на энергию, законы о выбросах СО2, пакет мер Fit for 55, — сообщили члены европейских профсоюзов в общем письме, количество подписей в котором насчитывает более 50 тысяч.
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Fit for 55 — пакет мер, принятый Евросоюзом в 2021 году и направленный на сокращение выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году. Он, по словам авторов письма, будет иметь наиболее негативное влияние на все сферы экономики и повседневную жизнь граждан ЕС.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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