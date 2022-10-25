https://ria.ru/20221025/kredity-1826262277.html

Чем выше риски, тем больше ставки. Почему дорожают кредиты

Чем выше риски, тем больше ставки. Почему дорожают кредиты - РИА Новости, 25.10.2022

Чем выше риски, тем больше ставки. Почему дорожают кредиты

Несмотря на уменьшение ключевой ставки, кредиты дорожают. Так банки страхуются от потенциальных потерь из-за снижения платежеспособности населения. Сказываются... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:12

экономика

марк гойхман

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Ирина Красикова. Несмотря на уменьшение ключевой ставки, кредиты дорожают. Так банки страхуются от потенциальных потерь из-за снижения платежеспособности населения. Сказываются и санкционные риски на фоне усиления геополитической напряженности. Станут ли займы недоступными — разбиралось РИА Новости.Пошли в ростВ конце февраля — начале марта в ЦБ резали по живому — подняли ставку до рекордных 20 процентов.С тех пор ее опустили шесть раз, до семи с половиной. Соответственно, дешевели займы.Однако в конце сентября риторика ЦБ изменилась. Регулятор просигнализировал рынку: цикл смягчения монетарной политики заканчивается. Финансовые организации на это немедленно отреагировали.Подлила масло в огонь частичная мобилизация. Условия по потребительским ссудам сразу пересмотрели девять банков из топ-20. С 29 сентября по 6 октября средняя ставка увеличилась до 19,3 процента годовых, по необеспеченным кредитам — до 20,5, по залоговым — до 16,72.Кроме того, с 1 декабря ЦБ повысил коэффициент риска для жилищных займов с первоначальным взносом не больше десяти процентов. Ипотека тут же подорожала в среднем до десяти с половиной."Повлиял закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев. К тому же долги погибших воинов спишут. Возможные потери банков Минфин оценил в один-два процента прибыли", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Часть неизбежных издержек закладывают в новые займы. Перестраховываются даже в ущерб собственным доходам.Еще фактор — вывод средств. С 21 сентября по 6 октября клиенты обналичили 754,1 миллиарда рублей."Люди боятся неопределенности. В этих условиях банки увеличивают доходность по вкладам, повышая проценты по кредитам", — продолжает эксперт.И заявки на займы теперь отклоняют чаще. Так, по данным "Скоринг Бюро", уровень одобрения ипотеки с 79 процентов упал до 59.Банки пока не вполне могут оценить ситуацию — вот и ограничивают активность с кредитными продуктами.Да и клиенты реже обращаются за займами, причем в первую очередь — наиболее платежеспособные, отмечают аналитики.От зачистки до санкцийЭффект от санкций постепенно накапливается — реальные доходы населения сокращаются.Повышаются риски роста бедности, предупреждает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Во втором квартале зарплата снизилась в половине секторов экономики, больше всего — у бюджетников. Лишь в IT-сфере динамика позитивная.Некоторые компании уже не в состоянии рассчитаться с сотрудниками. Задолженность по зарплате на 1 октября — 942,4 миллиона рублей, на 11 с половиной процента больше, чем на 1 сентября, сообщает Росстат."Не все заемщики смогут обслуживать займы. Притом что в основном кредиты берут те, у кого они уже есть", — указывает Владимир Сагалаев, финансовый аналитик группы компаний CMS.Согласно опросу финансовых сервисов Platforma и "Сравни", за три года 40 процентов россиян брали ссуду единожды, 41 — несколько раз, 12 — не более одной в год, семь признались, что "подсели" на кредиты.Пятая часть занимали 200-300 тысяч, 14 процентов — до миллиона, три — еще больше."Ставки продолжат повышаться. До какого уровня — сказать сложно. Все зависит от общей конъюнктуры и спроса", — говорит Марк Гойхман.По сведениям ЦБ, в стране сейчас 328 кредитных организаций. Причем на первую пятерку приходится 64,5 процента активов, на топ-20 — 87,3 (данные на 1 февраля). "Такая концентрация создает колоссальные риски для всей системы. Достаточно ввести ограничения лишь против нескольких финансовых учреждений", — предупреждает Владимир Сагалаев.Как показывает практика, под санкции попадают прежде всего крупные банки. Им блокируют корреспондентские счета в других странах, перекрывают международные платежи, запрещают привлекать средства за рубежом. Но это сказывается и на остальных.В таких условиях численность игроков на рынке стоит увеличивать, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев."Банков ровно столько, сколько нужно экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас надо больше, чем до пандемии, поскольку санкции заставляют определенные виды экономической активности, в том числе платежной, сегментировать. В этом смысле старый принцип "маленькое — это прекрасно" оправдан, потому что концентрация создает риски", — подчеркнул он.В начале 2020-го, перед пандемией, на рынке было 442 игрока. К слову, тенденция к сокращению восходит к 2015-му, когда ЦБ принялся расчищать сектор и отзывать лицензии.Санкции заставили реорганизовывать логистические цепочки не только сырьевые и торговые компании, но и банки. Как и промышленники, финансовые организации сменили ориентацию с запада на восток. Переходят на другую валюту, открывают новые корсчета. Это не требует особых расходов, однако процесс сопряжен с тщательной проверкой деловой репутации партнеров. Аналитики уверены: необходимо развивать ликвидный рынок хеджирования валютных рисков.

https://ria.ru/20221021/tsentrobank-1825817525.html

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, марк гойхман, ипотека, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), частичная мобилизация в россии