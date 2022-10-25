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Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами - РИА Новости, 25.10.2022
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Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами
Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами - РИА Новости, 25.10.2022
Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами
Спасатели в Еврейской автономной области (ЕАО) в течение двух часов вызволяли кошку, застрявшую в узкой щели между гаражами, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:01
2022-10-25T09:16
хорошие новости
происшествия
россия
биробиджан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Спасатели в Еврейской автономной области (ЕАО) в течение двух часов вызволяли кошку, застрявшую в узкой щели между гаражами, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС России Ольга Минчакова.По словам собеседницы агентства, инцидент произошел во вторник в Биробиджане. Спасателей вызвала жительница многоквартирного дома по улице Миллера - она сообщила, что между гаражами застряла кошка."Женщина кормит трех дворовых кошек, сегодня недосчиталась трехцветной. Вероятнее всего, в узкую щель, не больше 7 сантиметров, ее загнали собаки", - рассказала Минчакова.По ее словам, cамостоятельно выбраться животное не могло. Операция по спасению длилась не менее двух часов. "Это было очень непросто - до кошки было полметра, применяли гидравлику. Затем сотрудник обмотал палку тряпкой, подложил под кошку и протянул руки, стал ее уговаривать... В итоге всё получилось! Кошка тряслась от холода - наверное, застряла давно", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что сердобольная местная жительница поблагодарила спасателей и забрала животное домой. Трехцветка будет жить в ее квартире, пока не придет в себя.
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Шанс на жизнь: новорожденных котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку
Проходящие мимо помойных контейнеров дети услышали еле слышный писк из контейнеров и позвали на помощь взрослого. Мама одного из ребят после продолжительных поисков обнаружила пакет с новорожденными котятами. Впоследствии одного из двух животных удалось спасти.
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происшествия, россия, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:01 25.10.2022 (обновлено: 09:16 25.10.2022)
 
Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами

Спасатели в Биробиджане два часа вытаскивали кошку, застрявшую в узкой щели между гаражами

© пресс-центр ГУ МЧС России по ЕАО/YoutubeСпасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами
Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами
© пресс-центр ГУ МЧС России по ЕАО/Youtube
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Спасатели в Еврейской автономной области (ЕАО) в течение двух часов вызволяли кошку, застрявшую в узкой щели между гаражами, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС России Ольга Минчакова.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел во вторник в Биробиджане. Спасателей вызвала жительница многоквартирного дома по улице Миллера - она сообщила, что между гаражами застряла кошка.
"Женщина кормит трех дворовых кошек, сегодня недосчиталась трехцветной. Вероятнее всего, в узкую щель, не больше 7 сантиметров, ее загнали собаки", - рассказала Минчакова.
По ее словам, cамостоятельно выбраться животное не могло. Операция по спасению длилась не менее двух часов. "Это было очень непросто - до кошки было полметра, применяли гидравлику. Затем сотрудник обмотал палку тряпкой, подложил под кошку и протянул руки, стал ее уговаривать... В итоге всё получилось! Кошка тряслась от холода - наверное, застряла давно", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сердобольная местная жительница поблагодарила спасателей и забрала животное домой. Трехцветка будет жить в ее квартире, пока не придет в себя.
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияБиробиджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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