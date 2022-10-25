https://ria.ru/20221025/koshka-1826430379.html

Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами

Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами - РИА Новости, 25.10.2022

Спасатели в ЕАО вытащили кошку, застрявшую в щели между гаражами

Спасатели в Еврейской автономной области (ЕАО) в течение двух часов вызволяли кошку, застрявшую в узкой щели между гаражами, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:01

2022-10-25T09:01

2022-10-25T09:16

хорошие новости

происшествия

россия

биробиджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Спасатели в Еврейской автономной области (ЕАО) в течение двух часов вызволяли кошку, застрявшую в узкой щели между гаражами, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС России Ольга Минчакова.По словам собеседницы агентства, инцидент произошел во вторник в Биробиджане. Спасателей вызвала жительница многоквартирного дома по улице Миллера - она сообщила, что между гаражами застряла кошка."Женщина кормит трех дворовых кошек, сегодня недосчиталась трехцветной. Вероятнее всего, в узкую щель, не больше 7 сантиметров, ее загнали собаки", - рассказала Минчакова.По ее словам, cамостоятельно выбраться животное не могло. Операция по спасению длилась не менее двух часов. "Это было очень непросто - до кошки было полметра, применяли гидравлику. Затем сотрудник обмотал палку тряпкой, подложил под кошку и протянул руки, стал ее уговаривать... В итоге всё получилось! Кошка тряслась от холода - наверное, застряла давно", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что сердобольная местная жительница поблагодарила спасателей и забрала животное домой. Трехцветка будет жить в ее квартире, пока не придет в себя.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шанс на жизнь: новорожденных котят в мешке спасли из помойки благодаря их писку Проходящие мимо помойных контейнеров дети услышали еле слышный писк из контейнеров и позвали на помощь взрослого. Мама одного из ребят после продолжительных поисков обнаружила пакет с новорожденными котятами. Впоследствии одного из двух животных удалось спасти. 2022-10-25T09:01 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)