https://ria.ru/20221025/koronavirus-1826458462.html

В России за сутки госпитализировали 1576 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1576 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1576 заболевших COVID-19

Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 84 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:04

2022-10-25T11:04

2022-10-25T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_0e74f776693e76854bfa6b8315d330fc.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 84 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1576 человек, на 231,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах, снижение - в трех, ситуация не изменилась в 10 субъектах."Выздоровели за сутки 12 912 человек, или на 55% больше в сравнении с 24 октября 2022 года. Выявлено 6578 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 84 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19