https://ria.ru/20221025/koronavirus-1826458462.html
В России за сутки госпитализировали 1576 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1576 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1576 заболевших COVID-19
Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 84 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:04
2022-10-25T11:04
2022-10-25T11:04
распространение коронавируса
общество
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россия
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 84 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1576 человек, на 231,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах, снижение - в трех, ситуация не изменилась в 10 субъектах."Выздоровели за сутки 12 912 человек, или на 55% больше в сравнении с 24 октября 2022 года. Выявлено 6578 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 84 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1576 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 6578 случаев COVID-19, выздоровели 12 912, умерли 84 человека