https://ria.ru/20221025/kontent-1826652491.html

На японском рынке контента покажут более ста российских проектов

На японском рынке контента покажут более ста российских проектов - РИА Новости, 25.10.2022

На японском рынке контента покажут более ста российских проектов

Более 100 российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщает пресс-служба РОСКИНО. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:12

2022-10-25T16:12

2022-10-25T16:37

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 100 российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщает пресс-служба РОСКИНО. Среди них "Топи", "Пищеблок", "Лед", "Либерея: охотники за сокровищами", "Красная шапочка", "Воланд", "Два холма", "Ева, рожай!", "Шерлок в России", "Янычар", "Барбоскины", "Монсики", "Лунтик и его друзья", "Ну погоди! Каникулы", "Фиксики", "Малышарики" и другие проекты."Двадцать девять российских компаний представят на онлайн-стенде более 100 проектов. Также РОСКИНО организует рыночные показы 13 проектов для международных закупщиков", — уточняется в сообщении.Впервые российские кино- и анимационные компании принимают участие в рынке под единым брендом Russian Content Worldwide.TIFFCOM Online 2022 проводится в ходе 35 Международного кинофестиваля в Токио 25-27 октября.

https://ria.ru/20221024/festival-1826264613.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, роскино, токио, япония, россия