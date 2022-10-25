16:12 25.10.2022 (обновлено: 16:37 25.10.2022)
На японском рынке контента покажут более ста российских проектов
Более ста российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM
© КиноПоиск HDКадр из сериала "Топи"
© КиноПоиск HD
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 100 российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщает пресс-служба РОСКИНО.
Среди них "Топи", "Пищеблок", "Лед", "Либерея: охотники за сокровищами", "Красная шапочка", "Воланд", "Два холма", "Ева, рожай!", "Шерлок в России", "Янычар", "Барбоскины", "Монсики", "Лунтик и его друзья", "Ну погоди! Каникулы", "Фиксики", "Малышарики" и другие проекты.
© Продюсерская компания "Среда" (2021) Кадр из сериала "Пищеблок"
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Кадр из сериала "Пищеблок"
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
2 из 8
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
© Продюсерская компания "Среда" (2019)Кадр из сериала "Шерлок в России"
3 из 8
Кадр из сериала "Шерлок в России"
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
© Kinopolis (2020)Кадр из сериала "Янычар"
4 из 8
Кадр из сериала "Янычар"
© Kinopolis (2020)
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Красная Шапочка"
5 из 8
Кадр из фильма "Красная Шапочка"
© Централ Партнершип (2022)
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
6 из 8
Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
© START (2022)Кадр из сериала "Два холма"
7 из 8
Кадр из сериала "Два холма"
© START (2022)
© START (2022)Кадр из сериала "Ева, рожай"
8 из 8
Кадр из сериала "Ева, рожай"
© START (2022)
1 из 8
Кадр из сериала "Пищеблок"
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
2 из 8
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
3 из 8
Кадр из сериала "Шерлок в России"
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
4 из 8
Кадр из сериала "Янычар"
© Kinopolis (2020)
5 из 8
Кадр из фильма "Красная Шапочка"
© Централ Партнершип (2022)
6 из 8
Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
7 из 8
Кадр из сериала "Два холма"
© START (2022)
8 из 8
Кадр из сериала "Ева, рожай"
© START (2022)
"Двадцать девять российских компаний представят на онлайн-стенде более 100 проектов. Также РОСКИНО организует рыночные показы 13 проектов для международных закупщиков", — уточняется в сообщении.
Впервые российские кино- и анимационные компании принимают участие в рынке под единым брендом Russian Content Worldwide.
© Группа Компаний "Рики" / Союзмультфильм Кадр из мультфильма "Монсики"
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Кадр из мультфильма "Монсики"
© Группа Компаний "Рики" / Союзмультфильм
© студия анимационного кино "Мельница" (2011-...)Кадр из мультфильма "Барбоскины"
2 из 6
Кадр из мультфильма "Барбоскины"
© студия анимационного кино "Мельница" (2011-...)
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)Кадр из мультсериала "Лунтик и его друзья"
3 из 6
Кадр из мультсериала "Лунтик и его друзья"
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)
1 из 6
Кадр из мультфильма "Монсики"
© Группа Компаний "Рики" / Союзмультфильм
2 из 6
Кадр из мультфильма "Барбоскины"
© студия анимационного кино "Мельница" (2011-...)
3 из 6
Кадр из мультсериала "Лунтик и его друзья"
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)
TIFFCOM Online 2022 проводится в ходе 35 Международного кинофестиваля в Токио 25-27 октября.