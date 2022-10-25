Рейтинг@Mail.ru
На японском рынке контента покажут более ста российских проектов - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221025/kontent-1826652491.html
На японском рынке контента покажут более ста российских проектов
На японском рынке контента покажут более ста российских проектов - РИА Новости, 25.10.2022
На японском рынке контента покажут более ста российских проектов
Более 100 российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщает пресс-служба РОСКИНО. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:12
2022-10-25T16:37
культура
новости культуры
кино и сериалы
роскино
токио
япония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595108412_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_abc2f42a47d5e5cb81ce1bfa44da13c7.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 100 российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщает пресс-служба РОСКИНО. Среди них "Топи", "Пищеблок", "Лед", "Либерея: охотники за сокровищами", "Красная шапочка", "Воланд", "Два холма", "Ева, рожай!", "Шерлок в России", "Янычар", "Барбоскины", "Монсики", "Лунтик и его друзья", "Ну погоди! Каникулы", "Фиксики", "Малышарики" и другие проекты."Двадцать девять российских компаний представят на онлайн-стенде более 100 проектов. Также РОСКИНО организует рыночные показы 13 проектов для международных закупщиков", — уточняется в сообщении.Впервые российские кино- и анимационные компании принимают участие в рынке под единым брендом Russian Content Worldwide.TIFFCOM Online 2022 проводится в ходе 35 Международного кинофестиваля в Токио 25-27 октября.
https://ria.ru/20221024/festival-1826264613.html
токио
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595108412_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_59fc471025cf433b48a7d1f285ff3d11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, роскино, токио, япония, россия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Роскино, Токио, Япония, Россия
16:12 25.10.2022 (обновлено: 16:37 25.10.2022)
 
На японском рынке контента покажут более ста российских проектов

Более ста российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM

© КиноПоиск HDКадр из сериала "Топи"
Кадр из сериала Топи
© КиноПоиск HD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более 100 российских фильмов и сериалов представят на японском рынке контента TIFFCOM Online 2022, сообщает пресс-служба РОСКИНО.
Среди них "Топи", "Пищеблок", "Лед", "Либерея: охотники за сокровищами", "Красная шапочка", "Воланд", "Два холма", "Ева, рожай!", "Шерлок в России", "Янычар", "Барбоскины", "Монсики", "Лунтик и его друзья", "Ну погоди! Каникулы", "Фиксики", "Малышарики" и другие проекты.
© Продюсерская компания "Среда" (2021) Кадр из сериала "Пищеблок"
Кадр из сериала Пищеблок
1 из 8
Кадр из сериала "Пищеблок"
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
Кадр из фильма Лед 2
2 из 8
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
© Продюсерская компания "Среда" (2019)Кадр из сериала "Шерлок в России"
Кадр из сериала Шерлок в России
3 из 8
Кадр из сериала "Шерлок в России"
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
© Kinopolis (2020)Кадр из сериала "Янычар"
Кадр из сериала Янычар
4 из 8
Кадр из сериала "Янычар"
© Kinopolis (2020)
© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Красная Шапочка"
Кадр из фильма Красная Шапочка
5 из 8
Кадр из фильма "Красная Шапочка"
© Централ Партнершип (2022)
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
Кадр из фильма Либерея. Охотники за сокровищами
6 из 8
Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
© START (2022)Кадр из сериала "Два холма"
Кадр из сериала Два холма
7 из 8
Кадр из сериала "Два холма"
© START (2022)
© START (2022)Кадр из сериала "Ева, рожай"
Кадр из сериала Ева, рожай
8 из 8
Кадр из сериала "Ева, рожай"
© START (2022)
1 из 8
Кадр из сериала "Пищеблок"
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
2 из 8
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
3 из 8
Кадр из сериала "Шерлок в России"
© Продюсерская компания "Среда" (2019)
4 из 8
Кадр из сериала "Янычар"
© Kinopolis (2020)
5 из 8
Кадр из фильма "Красная Шапочка"
© Централ Партнершип (2022)
6 из 8
Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
7 из 8
Кадр из сериала "Два холма"
© START (2022)
8 из 8
Кадр из сериала "Ева, рожай"
© START (2022)
"Двадцать девять российских компаний представят на онлайн-стенде более 100 проектов. Также РОСКИНО организует рыночные показы 13 проектов для международных закупщиков", — уточняется в сообщении.
Впервые российские кино- и анимационные компании принимают участие в рынке под единым брендом Russian Content Worldwide.
© Группа Компаний "Рики" / Союзмультфильм Кадр из мультфильма "Монсики"
Кадр из мультфильма Монсики
1 из 6
Кадр из мультфильма "Монсики"
© Группа Компаний "Рики" / Союзмультфильм
© студия анимационного кино "Мельница" (2011-...)Кадр из мультфильма "Барбоскины"
Кадр из мультфильма Барбоскины
2 из 6
Кадр из мультфильма "Барбоскины"
© студия анимационного кино "Мельница" (2011-...)
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)Кадр из мультсериала "Лунтик и его друзья"
Кадр из мультсериала Лунтик и его друзья
3 из 6
Кадр из мультсериала "Лунтик и его друзья"
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)
© Okko/Союзмультфильм"Ну, погоди! Каникулы"
Ну, погоди! Каникулы
4 из 6
"Ну, погоди! Каникулы"
© Okko/Союзмультфильм
© Продюсерская компания "Аэроплан"Кадр из мультфильма "Фиксики"
Кадр из мультфильма Фиксики
5 из 6
Кадр из мультфильма "Фиксики"
© Продюсерская компания "Аэроплан"
© Станица Малышарики на YoutubeКадр из мультсериала "Малышарики"
Кадр из мультсериала Малышарики
6 из 6
Кадр из мультсериала "Малышарики"
© Станица Малышарики на Youtube
1 из 6
Кадр из мультфильма "Монсики"
© Группа Компаний "Рики" / Союзмультфильм
2 из 6
Кадр из мультфильма "Барбоскины"
© студия анимационного кино "Мельница" (2011-...)
3 из 6
Кадр из мультсериала "Лунтик и его друзья"
© анимационная студия "Мельница" (2006 - ...)
4 из 6
"Ну, погоди! Каникулы"
© Okko/Союзмультфильм
5 из 6
Кадр из мультфильма "Фиксики"
© Продюсерская компания "Аэроплан"
6 из 6
Кадр из мультсериала "Малышарики"
© Станица Малышарики на Youtube
TIFFCOM Online 2022 проводится в ходе 35 Международного кинофестиваля в Токио 25-27 октября.
Постер Токийского международного кинофестиваля 2022
Вчера, 16:15Культура
Впервые за три года Токийский кинофестиваль начинается с красной дорожки
 
КультураНовости культурыКино и сериалыРоскиноТокиоЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала