https://ria.ru/20221025/konkurs-1826780820.html
Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодежи
Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодежи - РИА Новости, 25.10.2022
Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодежи
Нижегородская область стала победителем первого конкурса Росмолодежи "Регион для молодых", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:31
2022-10-25T22:31
2022-10-25T22:31
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Нижегородская область стала победителем первого конкурса Росмолодежи "Регион для молодых", сообщает пресс-служба правительства региона.Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Молодежь России" национального проекта "Образование".Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, программа Федерального агентства по делам молодежи рассчитана на 2023-2025 годы. Ежегодно на организацию работы с молодёжью в регионах страны будет направляться по 5 миллиардов рублей."Рад, что именно нижегородская идея по созданию второй очереди молодёжного центра "Высота" получит самую большую сумму финансовой поддержки. Средства пойдут не только на создание собственно инфраструктуры, но и на реализацию проектов молодежной и образовательной направленности", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Как рассказала руководитель молодёжного центра "Высота" Нижегородской области Светлана Ануфриева, именно здесь будут проходить мероприятия по всем направления молодёжной политики. "В нашу заявку включен комплекс программ по развитию муниципальных органов молодёжной политики, общественных организаций, студенческих и творческих сообществ", - сообщила она.
https://ria.ru/20221007/salyut-1822308206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, глеб никитин, нижегородская область
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижегородская область
Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодежи
Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодежи
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Нижегородская область стала победителем первого конкурса Росмолодежи "Регион для молодых", сообщает пресс-служба правительства региона.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Молодежь России" национального проекта "Образование".
"В 2023 году Нижегородская область получит более 256,7 миллиона рублей из федерального бюджета на комплексное развитие молодежной политики", - говорится в сообщении.
Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, программа Федерального агентства по делам молодежи рассчитана на 2023-2025 годы. Ежегодно на организацию работы с молодёжью в регионах страны будет направляться по 5 миллиардов рублей.
"Рад, что именно нижегородская идея по созданию второй очереди молодёжного центра "Высота" получит самую большую сумму финансовой поддержки. Средства пойдут не только на создание собственно инфраструктуры, но и на реализацию проектов молодежной и образовательной направленности", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Как рассказала руководитель молодёжного центра "Высота" Нижегородской области Светлана Ануфриева, именно здесь будут проходить мероприятия по всем направления молодёжной политики. "В нашу заявку включен комплекс программ по развитию муниципальных органов молодёжной политики, общественных организаций, студенческих и творческих сообществ", - сообщила она.