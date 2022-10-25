https://ria.ru/20221025/konkurs-1826780820.html

Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодежи

Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодежи - РИА Новости, 25.10.2022

Нижегородская область победила в конкурсе Росмолодежи

Нижегородская область стала победителем первого конкурса Росмолодежи "Регион для молодых", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:31

2022-10-25T22:31

2022-10-25T22:31

нижегородская область

общество

глеб никитин

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/73/1560477336_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b52af840a42546255222c36faa8cf742.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Нижегородская область стала победителем первого конкурса Росмолодежи "Регион для молодых", сообщает пресс-служба правительства региона.Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Молодежь России" национального проекта "Образование".Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, программа Федерального агентства по делам молодежи рассчитана на 2023-2025 годы. Ежегодно на организацию работы с молодёжью в регионах страны будет направляться по 5 миллиардов рублей."Рад, что именно нижегородская идея по созданию второй очереди молодёжного центра "Высота" получит самую большую сумму финансовой поддержки. Средства пойдут не только на создание собственно инфраструктуры, но и на реализацию проектов молодежной и образовательной направленности", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Как рассказала руководитель молодёжного центра "Высота" Нижегородской области Светлана Ануфриева, именно здесь будут проходить мероприятия по всем направления молодёжной политики. "В нашу заявку включен комплекс программ по развитию муниципальных органов молодёжной политики, общественных организаций, студенческих и творческих сообществ", - сообщила она.

https://ria.ru/20221007/salyut-1822308206.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, глеб никитин, нижегородская область