https://ria.ru/20221025/konfiskatsiya-1826616539.html

Шольц назвал идею конфискации активов России беспрецедентным решением

Шольц назвал идею конфискации активов России беспрецедентным решением - РИА Новости, 25.10.2022

Шольц назвал идею конфискации активов России беспрецедентным решением

Чтобы сделать возможным конфискацию российских зарубежных активов, которые затем можно было бы направить на восстановление Украины, необходимо выработать... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:46

2022-10-25T13:46

2022-10-25T14:30

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Чтобы сделать возможным конфискацию российских зарубежных активов, которые затем можно было бы направить на восстановление Украины, необходимо выработать правовое решение, но это непросто, так как случай беспрецедентный, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Это очень сложный правовой вопрос. Требуется большая работа. Мы должны изучить, что возможно, что нет в рамках правовых принципов. Таким образом, сначала нам нужно тщательно изучить эту задачу, как мы можем поступить, как можем действовать. Но перед нами стоит беспрецедентная мера", - сказал Шольц журналистам на полях международной конференции, посвященной восстановлению Украины, которая проходит во вторник в Берлине под председательством канцлера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Канцлер добавил, что не ожидает скорого решения.Как отметила ранее глава ЕК, для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы.Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

https://ria.ru/20221021/kallas-1825824120.html

https://ria.ru/20221025/aktivy-1826601671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, германия, россия