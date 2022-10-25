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Шольц назвал идею конфискации активов России беспрецедентным решением - РИА Новости, 25.10.2022
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Шольц назвал идею конфискации активов России беспрецедентным решением
Шольц назвал идею конфискации активов России беспрецедентным решением - РИА Новости, 25.10.2022
Шольц назвал идею конфискации активов России беспрецедентным решением
Чтобы сделать возможным конфискацию российских зарубежных активов, которые затем можно было бы направить на восстановление Украины, необходимо выработать... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:46
2022-10-25T14:30
в мире
олаф шольц
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россия
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Чтобы сделать возможным конфискацию российских зарубежных активов, которые затем можно было бы направить на восстановление Украины, необходимо выработать правовое решение, но это непросто, так как случай беспрецедентный, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц."Это очень сложный правовой вопрос. Требуется большая работа. Мы должны изучить, что возможно, что нет в рамках правовых принципов. Таким образом, сначала нам нужно тщательно изучить эту задачу, как мы можем поступить, как можем действовать. Но перед нами стоит беспрецедентная мера", - сказал Шольц журналистам на полях международной конференции, посвященной восстановлению Украины, которая проходит во вторник в Берлине под председательством канцлера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Канцлер добавил, что не ожидает скорого решения.Как отметила ранее глава ЕК, для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы.Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
https://ria.ru/20221021/kallas-1825824120.html
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в мире, олаф шольц, германия, россия
В мире, Олаф Шольц, Германия, Россия
13:46 25.10.2022 (обновлено: 14:30 25.10.2022)
 
Шольц назвал идею конфискации активов России беспрецедентным решением

Канцлер Германии Шольц: для конфискации российских активов необходимо правовое решение

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Чтобы сделать возможным конфискацию российских зарубежных активов, которые затем можно было бы направить на восстановление Украины, необходимо выработать правовое решение, но это непросто, так как случай беспрецедентный, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Это очень сложный правовой вопрос. Требуется большая работа. Мы должны изучить, что возможно, что нет в рамках правовых принципов. Таким образом, сначала нам нужно тщательно изучить эту задачу, как мы можем поступить, как можем действовать. Но перед нами стоит беспрецедентная мера", - сказал Шольц журналистам на полях международной конференции, посвященной восстановлению Украины, которая проходит во вторник в Берлине под председательством канцлера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 22:50
Премьер Эстонии предложила направить российские активы на помощь Украине
Канцлер добавил, что не ожидает скорого решения.
Как отметила ранее глава ЕК, для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы.
Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:11
В ЕС признали намерение конфисковать российские активы
 
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