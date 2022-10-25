Рейтинг@Mail.ru
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/kommunalka-1826480181.html
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами - РИА Новости, 25.10.2022
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами
Росимущество возьмет на себя оплату коммунальных платежей за мобилизованных и добровольно оказывающих содействие Вооруженным силам РФ арендаторов федерального... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:52
2022-10-25T11:52
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
частичная мобилизация в россии
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152572/29/1525722984_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_49d4cfb11a521750cfdde483384a5acd.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росимущество возьмет на себя оплату коммунальных платежей за мобилизованных и добровольно оказывающих содействие Вооруженным силам РФ арендаторов федерального имущества, говорится в сообщении ведомства."В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи", - говорится в сообщении.Право на меры поддержки имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физическое лицо, уточняет Росимущество.Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы смогут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.
https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826426219.html
https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826262754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152572/29/1525722984_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_9b5eef319ade706807f525f628156dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), частичная мобилизация в россии, жкх
Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Частичная мобилизация в России, ЖКХ
11:52 25.10.2022
 
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами

Росимущество будет платить коммуналку за мобилизованных арендаторов федерального имущества

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДенежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росимущество возьмет на себя оплату коммунальных платежей за мобилизованных и добровольно оказывающих содействие Вооруженным силам РФ арендаторов федерального имущества, говорится в сообщении ведомства.
"В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи", - говорится в сообщении.
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:20
Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных
Право на меры поддержки имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физическое лицо, уточняет Росимущество.
Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы смогут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:56Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о планах по массовой мобилизации в стране
 
РоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Частичная мобилизация в РоссииЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала