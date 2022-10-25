https://ria.ru/20221025/kommunalka-1826480181.html
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами - РИА Новости, 25.10.2022
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами
Росимущество возьмет на себя оплату коммунальных платежей за мобилизованных и добровольно оказывающих содействие Вооруженным силам РФ арендаторов федерального... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:52
2022-10-25T11:52
2022-10-25T11:52
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
частичная мобилизация в россии
жкх
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росимущество возьмет на себя оплату коммунальных платежей за мобилизованных и добровольно оказывающих содействие Вооруженным силам РФ арендаторов федерального имущества, говорится в сообщении ведомства."В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества), Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи", - говорится в сообщении.Право на меры поддержки имеют физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физическое лицо, уточняет Росимущество.Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы смогут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества.
https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826426219.html
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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), частичная мобилизация в россии, жкх
Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Частичная мобилизация в России, ЖКХ
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами
Росимущество будет платить коммуналку за мобилизованных арендаторов федерального имущества