15:24 25.10.2022 (обновлено: 15:55 25.10.2022)
Книга, которую Макрон подарил папе римскому, могла быть украдена нацистами
Подаренная Макроном папе римскому книга Канта могла быть украдена из Львова нацистами
© AP Photo / Alessandra Tarantino/Pool Папа римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Alessandra Tarantino/Pool
Папа римский Франциск и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 окт — РИА Новости. Книга, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе римскому Франциску, могла быть украдена нацистами при оккупации Львова во время Второй мировой войны, заявили в Польше.
"На штампе ясно указано, что книга, подаренная французским президентом папе Франциску, раньше была собственностью (тогдашней) библиотеки польского университета во Львове… Мягко говоря, неловко", — написал в Twitter бывший польский дипломат Роберт Пшчел.
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В свою очередь, руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембский написал в Twitter, что "дело требует выяснения".
"Книга могла быть обменена до Второй мировой войны на другую книгу из коллекций какой-то другой библиотеки. Однако немцы массово грабили польские библиотеки и архивы, так что это все еще наиболее вероятный источник ее происхождения", — пояснил он.
Пресс-секретарь МИД страны Лукаш Ясина, слова которого приводит агентство РАР, добавил, что внешнеполитическое ведомство "изучает" вопрос о подарке, который президент Франции вручил папе Франциску, но "не делает заявления по этому вопросу".
Во время аудиенции в понедельник Макрон вручил понтифику одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру" 1796 года издания. На первой странице книги имеется штамп "Академический читальный зал во Львове". Сразу после этого в интернете появились предположения, что книга могла быть украдена во время Второй мировой войны, когда город находился под немецкой оккупацией.