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Муфтий Подмосковья высказался о приглашении священника в ФК "Химки"
Муфтий Подмосковья высказался о приглашении священника в ФК "Химки" - РИА Новости, 25.10.2022
Муфтий Подмосковья высказался о приглашении священника в ФК "Химки"
Футболисты могут приглашать для благословения священнослужителей любых конфессий, но это не избавит их от необходимости уметь владеть мячом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:04
2022-10-25T17:04
2022-10-25T17:04
религия
рушан аббясов
россия
московская область (подмосковье)
спорт
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Футболисты могут приглашать для благословения священнослужителей любых конфессий, но это не избавит их от необходимости уметь владеть мячом, заявил РИА Новости во вторник зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов, комментируя информацию о приглашении священника футбольным клубом "Химки".Ранее Матч ТВ сообщил, что ФК "Химки" после 13 поражений подряд позвал священника, который посетил поле и раздевалки, "таким образом, в клубе намеревались снять "проклятье" на фоне неудачных выступлений". Однако в следующем же матче "Химки" пропустили пять мячей от "Спартака"."Можно позвать батюшку, муллу, раввина для освящения поля или раздевалок футбольного клуба. Однако религиозные деятели вместо футболистов мяч гонять не будут. В России есть хорошая пословица "на Бога надейся, а сам не плошай", - сказал Аббясов.Он отметил, что в России для игроков созданы прекрасные условия. "Поэтому пусть каждый из нас занимается тем, что хорошо умеет", - резюмировал муфтий.
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рушан аббясов, россия, московская область (подмосковье), спорт, российская премьер-лига (рпл)
Религия, Рушан Аббясов, Россия, Московская область (Подмосковье), Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ)
Муфтий Подмосковья высказался о приглашении священника в ФК "Химки"
Муфтий Подмосковья прокомментировал приглашение священника в ФК "Химки" после 13 поражений
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Футболисты могут приглашать для благословения священнослужителей любых конфессий, но это не избавит их от необходимости уметь владеть мячом, заявил РИА Новости во вторник зампред Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов, комментируя информацию о приглашении священника футбольным клубом "Химки".
Ранее Матч ТВ сообщил, что ФК "Химки" после 13 поражений подряд позвал священника, который посетил поле и раздевалки, "таким образом, в клубе намеревались снять "проклятье" на фоне неудачных выступлений". Однако в следующем же матче "Химки" пропустили пять мячей от "Спартака".
"Можно позвать батюшку, муллу, раввина для освящения поля или раздевалок футбольного клуба. Однако религиозные деятели вместо футболистов мяч гонять не будут. В России есть хорошая пословица "на Бога надейся, а сам не плошай", - сказал Аббясов.
Он отметил, что в России для игроков созданы прекрасные условия. "Поэтому пусть каждый из нас занимается тем, что хорошо умеет", - резюмировал муфтий.