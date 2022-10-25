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Минэкономразвития примет участие в конференции ООН по вопросам климата - РИА Новости, 25.10.2022
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Минэкономразвития примет участие в конференции ООН по вопросам климата
Минэкономразвития примет участие в конференции ООН по вопросам климата - РИА Новости, 25.10.2022
Минэкономразвития примет участие в конференции ООН по вопросам климата
Минэкономразвития РФ планирует принять участие в конференции ООН по изменению климата, поднимет вопросы о выводе низкоуглеродных технологий из-под действия... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:30
2022-10-25T12:30
экономика
россия
шарм-эш-шейх
европа
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
оон
климат
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минэкономразвития РФ планирует принять участие в конференции ООН по изменению климата, поднимет вопросы о выводе низкоуглеродных технологий из-под действия санкций, сообщил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.Очередная 27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Участие в ней планируют принять 90 лидеров разных стран.Торосов, выступая во вторник на панельной сессии конгресса "ESG-(Р)Эволюция", рассказал, что министерство готовится к форуму и ожидает, что "будет сложно, но интересно"."Прогнозы делать не хочу, но технологическую нейтральность стран, доступ к технологиям с точки зрения низкоуглеродки, вывода из-под санкций - мы будем продвигать. Получится ли в этом году или уже через год - зависит от конъюнктуры, но мы едем, в том числе я, и мы будем отстаивать наши позиции, работать, может быть даже в каких-то моментах через третьи страны", - сказал Торосов.Он отметил, что климатическая повестка становится заложницей текущей ситуации, идет расконсервирование угольных шахт в Европе, но план по переходу к низкоуглеродному развитию России остается в силе.Правительство РФ в конце прошлого года утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В соответствии с документом планирует добиться углеродной нейтральности к 2060 году.
https://ria.ru/20221023/demonstratsiya-1826074445.html
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экономика, россия, шарм-эш-шейх, европа, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон, климат
Экономика, Россия, Шарм-эш-Шейх, Европа, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ООН, Климат
12:30 25.10.2022
 
Минэкономразвития примет участие в конференции ООН по вопросам климата

Минэкономразвития планирует принять участие в конференции ООН по изменению климата

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минэкономразвития РФ планирует принять участие в конференции ООН по изменению климата, поднимет вопросы о выводе низкоуглеродных технологий из-под действия санкций, сообщил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.
Очередная 27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Участие в ней планируют принять 90 лидеров разных стран.
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Торосов, выступая во вторник на панельной сессии конгресса "ESG-(Р)Эволюция", рассказал, что министерство готовится к форуму и ожидает, что "будет сложно, но интересно".
"Прогнозы делать не хочу, но технологическую нейтральность стран, доступ к технологиям с точки зрения низкоуглеродки, вывода из-под санкций - мы будем продвигать. Получится ли в этом году или уже через год - зависит от конъюнктуры, но мы едем, в том числе я, и мы будем отстаивать наши позиции, работать, может быть даже в каких-то моментах через третьи страны", - сказал Торосов.
Он отметил, что климатическая повестка становится заложницей текущей ситуации, идет расконсервирование угольных шахт в Европе, но план по переходу к низкоуглеродному развитию России остается в силе.
Правительство РФ в конце прошлого года утвердило стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В соответствии с документом планирует добиться углеродной нейтральности к 2060 году.
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ЭкономикаРоссияШарм-эш-ШейхЕвропаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ООНКлимат
 
 
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