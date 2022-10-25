https://ria.ru/20221025/kitay-1826623671.html

Китай готовится ко Дню холостяка – крупнейшему в мире сезону распродаж

Китай готовится ко Дню холостяка – крупнейшему в мире сезону распродаж - РИА Новости, 25.10.2022

Китай готовится ко Дню холостяка – крупнейшему в мире сезону распродаж

Китайские интернет-ритейлеры с 24 октября начали готовиться к крупнейшему в мире сезону онлайн-распродаж, который приурочен к отмечаемому в КНР 11 ноября Дню... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:06

2022-10-25T14:06

2022-10-25T14:06

россия-китай: главное

китай

распродажа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826621792_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_25d3b8c7ed910e63b211fb4cbd6ab7ab.jpg

МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские интернет-ритейлеры с 24 октября начали готовиться к крупнейшему в мире сезону онлайн-распродаж, который приурочен к отмечаемому в КНР 11 ноября Дню холостяка.Крупные площадки Taobao и TMall с понедельника начали принимать предзаказы на товары со скидками. Операторы сообщили, что цены будут снижены на 12 миллионов товарных позиций от 290 тысяч брендов. Конкурирующая JD.com заявила, что в нынешнем году "фишкой" распродаж станет одновременное введение скидок не только онлайн, но и в 200 тысячах офлайн-магазинчиков, принадлежащих компании.Абсолютно все продавцы намерены активно вести продажи через лайфстриминг, который сегодня является самым эффективным методом продвижения сбыта в китайском сегменте всемирной паутины. В 2021 году объем рынка лайфстрим-продаж в КНР оценивался в 1,2 триллиона юаней, а к 2025-му достигнет 2,1 триллиона юаней.Китайский День холостяка уже давно стал днем с крупнейшим в мире объемом интернет-продаж, обойдя по обороту лидировавшую долгое время американскую "Черную пятницу". Наблюдатели уверены, что в нынешнем году "день четырех единиц" простимулирует простаивавшую буквально весь год розницу. По итогам трех кварталов ее объем вырос лишь на 0,7% в годовом исчислении. А вот в четвертом квартале рост прогнозируется уже на 8%. Сегодня именно онлайн-продажи – локомотив развития розницы в КНР. За три квартала они выросли на 6,1%, а их доля в общем объеме розницы подскочила до 25,7%.

https://ria.ru/20221017/kitay-1824573540.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, распродажа