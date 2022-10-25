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Китай готовится ко Дню холостяка – крупнейшему в мире сезону распродаж - РИА Новости, 25.10.2022
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https://ria.ru/20221025/kitay-1826623671.html
Китай готовится ко Дню холостяка – крупнейшему в мире сезону распродаж
Китай готовится ко Дню холостяка – крупнейшему в мире сезону распродаж - РИА Новости, 25.10.2022
Китай готовится ко Дню холостяка – крупнейшему в мире сезону распродаж
Китайские интернет-ритейлеры с 24 октября начали готовиться к крупнейшему в мире сезону онлайн-распродаж, который приурочен к отмечаемому в КНР 11 ноября Дню... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:06
2022-10-25T14:06
россия-китай: главное
китай
распродажа
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские интернет-ритейлеры с 24 октября начали готовиться к крупнейшему в мире сезону онлайн-распродаж, который приурочен к отмечаемому в КНР 11 ноября Дню холостяка.Крупные площадки Taobao и TMall с понедельника начали принимать предзаказы на товары со скидками. Операторы сообщили, что цены будут снижены на 12 миллионов товарных позиций от 290 тысяч брендов. Конкурирующая JD.com заявила, что в нынешнем году "фишкой" распродаж станет одновременное введение скидок не только онлайн, но и в 200 тысячах офлайн-магазинчиков, принадлежащих компании.Абсолютно все продавцы намерены активно вести продажи через лайфстриминг, который сегодня является самым эффективным методом продвижения сбыта в китайском сегменте всемирной паутины. В 2021 году объем рынка лайфстрим-продаж в КНР оценивался в 1,2 триллиона юаней, а к 2025-му достигнет 2,1 триллиона юаней.Китайский День холостяка уже давно стал днем с крупнейшим в мире объемом интернет-продаж, обойдя по обороту лидировавшую долгое время американскую "Черную пятницу". Наблюдатели уверены, что в нынешнем году "день четырех единиц" простимулирует простаивавшую буквально весь год розницу. По итогам трех кварталов ее объем вырос лишь на 0,7% в годовом исчислении. А вот в четвертом квартале рост прогнозируется уже на 8%. Сегодня именно онлайн-продажи – локомотив развития розницы в КНР. За три квартала они выросли на 6,1%, а их доля в общем объеме розницы подскочила до 25,7%.
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китай, распродажа
Россия-Китай: Главное, Китай, Распродажа
14:06 25.10.2022
 

Китай готовится ко Дню холостяка – крупнейшему в мире сезону распродаж

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудник службы безопасности на фоне рекламного шита ко Дню холостяка на станции метро в Пекине
Сотрудник службы безопасности на фоне рекламного шита ко Дню холостяка на станции метро в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудник службы безопасности на фоне рекламного шита ко Дню холостяка на станции метро в Пекине
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские интернет-ритейлеры с 24 октября начали готовиться к крупнейшему в мире сезону онлайн-распродаж, который приурочен к отмечаемому в КНР 11 ноября Дню холостяка.
Крупные площадки Taobao и TMall с понедельника начали принимать предзаказы на товары со скидками. Операторы сообщили, что цены будут снижены на 12 миллионов товарных позиций от 290 тысяч брендов. Конкурирующая JD.com заявила, что в нынешнем году "фишкой" распродаж станет одновременное введение скидок не только онлайн, но и в 200 тысячах офлайн-магазинчиков, принадлежащих компании.
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Абсолютно все продавцы намерены активно вести продажи через лайфстриминг, который сегодня является самым эффективным методом продвижения сбыта в китайском сегменте всемирной паутины. В 2021 году объем рынка лайфстрим-продаж в КНР оценивался в 1,2 триллиона юаней, а к 2025-му достигнет 2,1 триллиона юаней.
Китайский День холостяка уже давно стал днем с крупнейшим в мире объемом интернет-продаж, обойдя по обороту лидировавшую долгое время американскую "Черную пятницу". Наблюдатели уверены, что в нынешнем году "день четырех единиц" простимулирует простаивавшую буквально весь год розницу. По итогам трех кварталов ее объем вырос лишь на 0,7% в годовом исчислении. А вот в четвертом квартале рост прогнозируется уже на 8%. Сегодня именно онлайн-продажи – локомотив развития розницы в КНР. За три квартала они выросли на 6,1%, а их доля в общем объеме розницы подскочила до 25,7%.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРаспродажа
 
 
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