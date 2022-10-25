https://ria.ru/20221025/kitay-1826591905.html

Лабораторный модуль Мэнтянь доставлен на космодром Вэньчан на Хайнане

Лабораторный модуль Мэнтянь доставлен на космодром Вэньчан на Хайнане - РИА Новости, 25.10.2022

Лабораторный модуль Мэнтянь доставлен на космодром Вэньчан на Хайнане

На стартовую площадку на космодроме Вэньчан на Хайнане доставлен лабораторный модуль Мэнтянь и ракета-носитель Чанчжэн. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:39

2022-10-25T12:39

2022-10-25T12:39

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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". На стартовую площадку на космодроме Вэньчан на Хайнане доставлен лабораторный модуль Мэнтянь и ракета-носитель Чанчжэн.Их запуск планируют произвести в конце октября. Мэнтянь станет вторым лабораторным модулем, состыковавшимся с китайской орбитальной космической станцией. В нем планируется проводить эксперименты в области микрогравитации. Сейчас на стартовой площадке проходят финальные проверки оборудования, там находятся несколько сотен инженеров и других технических работников. Напомним, первый лабораторный модуль - Вэньтянь - был запущен в июле, также с космодрома Вэньчан.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826326216.html

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Артем Смирнов

китай, хайнань, космос