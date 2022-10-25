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Лабораторный модуль Мэнтянь доставлен на космодром Вэньчан на Хайнане - РИА Новости, 25.10.2022
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Лабораторный модуль Мэнтянь доставлен на космодром Вэньчан на Хайнане
Лабораторный модуль Мэнтянь доставлен на космодром Вэньчан на Хайнане - РИА Новости, 25.10.2022
Лабораторный модуль Мэнтянь доставлен на космодром Вэньчан на Хайнане
На стартовую площадку на космодроме Вэньчан на Хайнане доставлен лабораторный модуль Мэнтянь и ракета-носитель Чанчжэн. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:39
2022-10-25T12:39
россия-китай: главное
китай
хайнань
космос
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МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". На стартовую площадку на космодроме Вэньчан на Хайнане доставлен лабораторный модуль Мэнтянь и ракета-носитель Чанчжэн.Их запуск планируют произвести в конце октября. Мэнтянь станет вторым лабораторным модулем, состыковавшимся с китайской орбитальной космической станцией. В нем планируется проводить эксперименты в области микрогравитации. Сейчас на стартовой площадке проходят финальные проверки оборудования, там находятся несколько сотен инженеров и других технических работников. Напомним, первый лабораторный модуль - Вэньтянь - был запущен в июле, также с космодрома Вэньчан.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826326216.html
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китай, хайнань, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Хайнань, Космос
12:39 25.10.2022
 

Лабораторный модуль Мэнтянь доставлен на космодром Вэньчан на Хайнане

© AP Photo / Zhang Gaoxiang/XinhuРакета "Чанчжэн-5" в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Ракета Чанчжэн-5 в космическом центре Вэньчан в китайской провинции Хайнань - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Zhang Gaoxiang/Xinhu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". На стартовую площадку на космодроме Вэньчан на Хайнане доставлен лабораторный модуль Мэнтянь и ракета-носитель Чанчжэн.
Их запуск планируют произвести в конце октября. Мэнтянь станет вторым лабораторным модулем, состыковавшимся с китайской орбитальной космической станцией. В нем планируется проводить эксперименты в области микрогравитации.
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Сейчас на стартовой площадке проходят финальные проверки оборудования, там находятся несколько сотен инженеров и других технических работников. Напомним, первый лабораторный модуль - Вэньтянь - был запущен в июле, также с космодрома Вэньчан.
 
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