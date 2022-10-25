Рейтинг@Mail.ru
МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/kiberoperatsiya-1826415280.html
МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины
МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины - РИА Новости, 25.10.2022
МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины
США не скрывают, что проводят наступательные кибероперации против России, прежде всего руками IT-армии Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T02:14
2022-10-25T02:37
россия
пол накасоне
сша
украина
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_dacfa05e5f53deda7650aa89aea3dfea.jpg
ООН, 25 окт – РИА Новости. США не скрывают, что проводят наступательные кибероперации против России, прежде всего руками IT-армии Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин.Первый комитет занимается вопросами разоружения.По словам Шина, НАТО не скрывает усилий по отработке методов ведения кибервойны, проводит учения, приглашает на них представителей, не являющейся членом блока Украины."Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины", - сказал дипломат."С начала этого года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство нападений исходит с территории США и стран Евросоюза. Масштабы киберагрессии подтверждают, что ведется она скоординированно властями западных стран с привлечением хакерского сообщества и частных компаний", - добавил он.По словам Шина, Москва продолжает слышать абсолютно бездоказательные обвинения в адрес России в киберагрессии, в том числе в контексте специальной военной операции на Украине. "Вместо того чтобы использовать установленные каналы связи компетентных ведомств, наши коллеги на Западе взяли за правило бездоказательно клеймить неугодные им государства, отвлекая мировую общественность от собственных действий. Цель их риторики - прикрыть беспрецедентную по масштабам киберагрессию, развернутую против России и других государств", - подчеркнул он.Как указал дипломат, есть многочисленные документальные свидетельства, подтверждающие осуществление системной агрессивной деятельности в информпространстве спецслужбами США и стран НАТО.
https://ria.ru/20220329/kiberoperatsiya-1780638325.html
https://ria.ru/20201103/ssha-1582756698.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144888/18/1448881808_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_511350147c89fa091eef00f059eff2b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пол накасоне, сша, украина, нато, оон
Россия, Пол Накасоне, США, Украина, НАТО, ООН
02:14 25.10.2022 (обновлено: 02:37 25.10.2022)
 
МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины

МИД России: США проводят кибероперации против Москвы, прежде всего руками IT-армии Украины

© Fotolia / NicoElNinoХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Fotolia / NicoElNino
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 окт – РИА Новости. США не скрывают, что проводят наступательные кибероперации против России, прежде всего руками IT-армии Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин.
Первый комитет занимается вопросами разоружения.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 12:13
США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД
По словам Шина, НАТО не скрывает усилий по отработке методов ведения кибервойны, проводит учения, приглашает на них представителей, не являющейся членом блока Украины.
"Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины", - сказал дипломат.
"С начала этого года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство нападений исходит с территории США и стран Евросоюза. Масштабы киберагрессии подтверждают, что ведется она скоординированно властями западных стран с привлечением хакерского сообщества и частных компаний", - добавил он.
По словам Шина, Москва продолжает слышать абсолютно бездоказательные обвинения в адрес России в киберагрессии, в том числе в контексте специальной военной операции на Украине. "Вместо того чтобы использовать установленные каналы связи компетентных ведомств, наши коллеги на Западе взяли за правило бездоказательно клеймить неугодные им государства, отвлекая мировую общественность от собственных действий. Цель их риторики - прикрыть беспрецедентную по масштабам киберагрессию, развернутую против России и других государств", - подчеркнул он.
Как указал дипломат, есть многочисленные документальные свидетельства, подтверждающие осуществление системной агрессивной деятельности в информпространстве спецслужбами США и стран НАТО.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября 2020, 05:10
Экс-начальник Генштаба РФ заявил, что армия США нацелена на кибероперации
 
РоссияПол НакасонеСШАУкраинаНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала