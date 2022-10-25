https://ria.ru/20221025/kiberoperatsiya-1826415280.html

МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины

МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины - РИА Новости, 25.10.2022

МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины

США не скрывают, что проводят наступательные кибероперации против России, прежде всего руками IT-армии Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T02:14

2022-10-25T02:14

2022-10-25T02:37

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сша

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оон

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ООН, 25 окт – РИА Новости. США не скрывают, что проводят наступательные кибероперации против России, прежде всего руками IT-армии Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин.Первый комитет занимается вопросами разоружения.По словам Шина, НАТО не скрывает усилий по отработке методов ведения кибервойны, проводит учения, приглашает на них представителей, не являющейся членом блока Украины."Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признает факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины", - сказал дипломат."С начала этого года число атак на российские сетевые ресурсы возросло более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство нападений исходит с территории США и стран Евросоюза. Масштабы киберагрессии подтверждают, что ведется она скоординированно властями западных стран с привлечением хакерского сообщества и частных компаний", - добавил он.По словам Шина, Москва продолжает слышать абсолютно бездоказательные обвинения в адрес России в киберагрессии, в том числе в контексте специальной военной операции на Украине. "Вместо того чтобы использовать установленные каналы связи компетентных ведомств, наши коллеги на Западе взяли за правило бездоказательно клеймить неугодные им государства, отвлекая мировую общественность от собственных действий. Цель их риторики - прикрыть беспрецедентную по масштабам киберагрессию, развернутую против России и других государств", - подчеркнул он.Как указал дипломат, есть многочисленные документальные свидетельства, подтверждающие осуществление системной агрессивной деятельности в информпространстве спецслужбами США и стран НАТО.

https://ria.ru/20220329/kiberoperatsiya-1780638325.html

https://ria.ru/20201103/ssha-1582756698.html

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сша

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россия, пол накасоне, сша, украина, нато, оон