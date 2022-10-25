https://ria.ru/20221025/kiberbezopasnost-1826613337.html

На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности

На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности - РИА Новости, 25.10.2022

На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности

Раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг, сообщило Минцифры России. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:39

2022-10-25T13:39

2022-10-25T13:55

общество

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

кибербезопасность

госуслуги

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг, сообщило Минцифры России."На портале "Госуслуг" в разделе "Кибербезопасность – это просто" пользователи могут: пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В начале октября Минцифры России совместно с компанией "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.Первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Второй проект призван показать на простых примерах основные ошибки при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.Последний проект - "КиберЗОЖ" – аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.

https://ria.ru/20221022/gostekh-1825875067.html

https://ria.ru/20221019/russoft-1825138993.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность, госуслуги