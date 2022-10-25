https://ria.ru/20221025/kiberbezopasnost-1826613337.html
На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности
На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности - РИА Новости, 25.10.2022
На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности
Раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг, сообщило Минцифры России. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:39
2022-10-25T13:39
2022-10-25T13:55
общество
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
кибербезопасность
госуслуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг, сообщило Минцифры России."На портале "Госуслуг" в разделе "Кибербезопасность – это просто" пользователи могут: пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В начале октября Минцифры России совместно с компанией "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.Первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Второй проект призван показать на простых примерах основные ошибки при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.Последний проект - "КиберЗОЖ" – аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.
https://ria.ru/20221022/gostekh-1825875067.html
https://ria.ru/20221019/russoft-1825138993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5e412f931036d54ee26fc4c0339e7cbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность, госуслуги
Общество, Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Кибербезопасность, Госуслуги
13:39 25.10.2022 (обновлено: 13:55 25.10.2022)
На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности
Минцифры: раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг, сообщило
Минцифры России.
"На портале "Госуслуг" в разделе "Кибербезопасность – это просто" пользователи могут: пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В начале октября Минцифры России совместно с компанией "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.
Первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Второй проект призван показать на простых примерах основные ошибки при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.
Последний проект - "КиберЗОЖ" – аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.