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На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности - РИА Новости, 25.10.2022
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На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности
На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности - РИА Новости, 25.10.2022
На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности
Раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг, сообщило Минцифры России. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:39
2022-10-25T13:55
общество
россия
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
кибербезопасность
госуслуги
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг, сообщило Минцифры России."На портале "Госуслуг" в разделе "Кибербезопасность – это просто" пользователи могут: пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.В начале октября Минцифры России совместно с компанией "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.Первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Второй проект призван показать на простых примерах основные ошибки при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.Последний проект - "КиберЗОЖ" – аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.
https://ria.ru/20221022/gostekh-1825875067.html
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РИА Новости
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96
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общество, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность, госуслуги
Общество, Россия, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Кибербезопасность, Госуслуги
13:39 25.10.2022 (обновлено: 13:55 25.10.2022)
 
На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности

Минцифры: раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Раздел, посвященный вопросам кибербезопасности, появился на портале госуслуг, сообщило Минцифры России.
"На портале "Госуслуг" в разделе "Кибербезопасность – это просто" пользователи могут: пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные, узнать, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества, скачать специальные памятки со списком фраз телефонных мошенников и информацией, которую никогда нельзя раскрывать", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Государственные информационные системы переведут на платформу "ГосТех"
В начале октября Минцифры России совместно с компанией "РТК-Солар" запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах.
Первый проект ориентирован на борьбу с "кибербуллингом" – травлей в соцсетях или мессенджерах. Второй проект призван показать на простых примерах основные ошибки при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.
Последний проект - "КиберЗОЖ" – аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей самостоятельно предпринимать действия для защиты в сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.
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ОбществоРоссияТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)КибербезопасностьГосуслуги
 
 
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