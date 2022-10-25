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Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку - РИА Новости, 25.10.2022
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Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку
Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку - РИА Новости, 25.10.2022
Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку
Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку с не менее 30 тысяч устройств за рубежом, она длилась 24 часа и 7 минут, заявил зампред... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:28
2022-10-25T12:28
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку с не менее 30 тысяч устройств за рубежом, она длилась 24 часа и 7 минут, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов."Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой, была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тысяч устройств", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".Кузнецов отметил, что в ходе этой атаки банк не фиксировал никаких перебоев, но она была "сложная". "И наши специалисты нашли все необходимые ресурсы, чтобы успешно отразить эту атаку. Атака длилась 24 часа 7 минут", - добавил зампред правления Сбербанка.По его словам, в текущем году банк выдержал не менее 470 хакерских атак, что больше, чем все атаки, которые были проведены за семь прошедших лет.
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технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии
Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
12:28 25.10.2022
 
Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку

Сбербанк 7 октября отразил крупнейшую в своей истории кибератаку, она длилась более суток

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд "Сбера"
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд "Сбера". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку с не менее 30 тысяч устройств за рубежом, она длилась 24 часа и 7 минут, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой, была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тысяч устройств", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Кузнецов отметил, что в ходе этой атаки банк не фиксировал никаких перебоев, но она была "сложная". "И наши специалисты нашли все необходимые ресурсы, чтобы успешно отразить эту атаку. Атака длилась 24 часа 7 минут", - добавил зампред правления Сбербанка.
По его словам, в текущем году банк выдержал не менее 470 хакерских атак, что больше, чем все атаки, которые были проведены за семь прошедших лет.
Хакер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:06
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ТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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