https://ria.ru/20221025/kiberataka-1826587143.html

Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку

Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку - РИА Новости, 25.10.2022

Сбербанк отразил крупнейшую в своей истории кибератаку

Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку с не менее 30 тысяч устройств за рубежом, она длилась 24 часа и 7 минут, заявил зампред... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:28

2022-10-25T12:28

2022-10-25T12:28

технологии

станислав кузнецов

сбербанк россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбербанк 7 октября выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку с не менее 30 тысяч устройств за рубежом, она длилась 24 часа и 7 минут, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов."Недавно мы выдержали крупнейшую атаку, которая происходила 7 октября, когда по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой, была спланирована специальная операция, специальная DDOS-атака, в которой участвовало не менее 104 тысяч хакеров, которую вели с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тысяч устройств", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".Кузнецов отметил, что в ходе этой атаки банк не фиксировал никаких перебоев, но она была "сложная". "И наши специалисты нашли все необходимые ресурсы, чтобы успешно отразить эту атаку. Атака длилась 24 часа 7 минут", - добавил зампред правления Сбербанка.По его словам, в текущем году банк выдержал не менее 470 хакерских атак, что больше, чем все атаки, которые были проведены за семь прошедших лет.

https://ria.ru/20221025/sng-1826486035.html

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технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии