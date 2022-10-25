11:06 25.10.2022 (обновлено: 11:31 25.10.2022)
Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли
Херсонские власти пообещали наказывать вплоть до выдворения за отказ принимать рубли
Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. За отказ принимать рубли и саботаж решений администрации Херсонской области будет следовать наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области. Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины, еще не освобожденной от нацистов, где вы будете дальше заниматься своей коммерцией и барыжьими делами", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, ситуация, складывающаяся в Херсоне, где сегодня многие "ждуны" попытались поднять головы, абсолютно контролируема.
"Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени", - подчеркнул Стремоусов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.