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Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли
Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли - РИА Новости, 25.10.2022
Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли
За отказ принимать рубли и саботаж решений администрации Херсонской области будет следовать наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:06
2022-10-25T11:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
кирилл стремоусов
россия
херсон
общество
ситуация в днр и лнр
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. За отказ принимать рубли и саботаж решений администрации Херсонской области будет следовать наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области. Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины, еще не освобожденной от нацистов, где вы будете дальше заниматься своей коммерцией и барыжьими делами", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, ситуация, складывающаяся в Херсоне, где сегодня многие "ждуны" попытались поднять головы, абсолютно контролируема."Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени", - подчеркнул Стремоусов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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херсонская область , кирилл стремоусов, россия, херсон, общество, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Россия, Херсон, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
11:06 25.10.2022 (обновлено: 11:31 25.10.2022)
 
Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли

Херсонские власти пообещали наказывать вплоть до выдворения за отказ принимать рубли

© РИА Новости / РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. За отказ принимать рубли и саботаж решений администрации Херсонской области будет следовать наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области. Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины, еще не освобожденной от нацистов, где вы будете дальше заниматься своей коммерцией и барыжьими делами", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, ситуация, складывающаяся в Херсоне, где сегодня многие "ждуны" попытались поднять головы, абсолютно контролируема.
"Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени", - подчеркнул Стремоусов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКирилл СтремоусовРоссияХерсонОбществоСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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