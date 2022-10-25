https://ria.ru/20221025/kherson-1826459393.html

Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли

Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли - РИА Новости, 25.10.2022

Херсонские власти пообещали наказывать за отказ принимать рубли

За отказ принимать рубли и саботаж решений администрации Херсонской области будет следовать наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:06

2022-10-25T11:06

2022-10-25T11:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

кирилл стремоусов

россия

херсон

общество

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. За отказ принимать рубли и саботаж решений администрации Херсонской области будет следовать наказание, вплоть до выдворения на территорию Украины, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области. Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию Украины, еще не освобожденной от нацистов, где вы будете дальше заниматься своей коммерцией и барыжьими делами", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, ситуация, складывающаяся в Херсоне, где сегодня многие "ждуны" попытались поднять головы, абсолютно контролируема."Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени", - подчеркнул Стремоусов.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , кирилл стремоусов, россия, херсон, общество, ситуация в днр и лнр, украина