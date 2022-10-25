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Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/kherson-1826444914.html
Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022
Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Херсонской области остается стабильной, шансов у украинских войск прорвать оборону нет, сообщил замглавы... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:20
2022-10-25T10:57
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
кирилл стремоусов
херсон
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Херсонской области остается стабильной, шансов у украинских войск прорвать оборону нет, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.Он отметил, что быстрые "победы" ВСУ в серой зоне закончились, фронт держится стабильно и постоянно укрепляется.Власти Херсонской области на минувшей неделе приняли решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, Киев накапливает силы для наступления, но Россия уже сформировала военную группировку, чтобы его отбить.Накануне в Херсоне объявили о формировании территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, находящиеся в городе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Херсон, Вооруженные силы Украины
10:20 25.10.2022 (обновлено: 10:57 25.10.2022)
 
Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области

Стремоусов: у украинских войск нет шансов продавить линию обороны в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области
Военнослужащий ВС России на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС России на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Херсонской области остается стабильной, шансов у украинских войск прорвать оборону нет, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.

"Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет", — сказал чиновник в видеообращении.

Он отметил, что быстрые "победы" ВСУ в серой зоне закончились, фронт держится стабильно и постоянно укрепляется.
Власти Херсонской области на минувшей неделе приняли решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, Киев накапливает силы для наступления, но Россия уже сформировала военную группировку, чтобы его отбить.
Накануне в Херсоне объявили о формировании территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, находящиеся в городе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьКирилл СтремоусовХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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