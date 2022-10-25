https://ria.ru/20221025/kherson-1826444914.html

Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области

Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022

Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Херсонской области остается стабильной, шансов у украинских войск прорвать оборону нет, сообщил замглавы... РИА Новости, 25.10.2022

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2022-10-25T10:20

2022-10-25T10:57

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

кирилл стремоусов

херсон

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения в Херсонской области остается стабильной, шансов у украинских войск прорвать оборону нет, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.Он отметил, что быстрые "победы" ВСУ в серой зоне закончились, фронт держится стабильно и постоянно укрепляется.Власти Херсонской области на минувшей неделе приняли решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, Киев накапливает силы для наступления, но Россия уже сформировала военную группировку, чтобы его отбить.Накануне в Херсоне объявили о формировании территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, находящиеся в городе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , кирилл стремоусов, херсон, вооруженные силы украины