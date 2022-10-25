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В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, налетевшего на рифы - РИА Новости, 25.10.2022
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В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, налетевшего на рифы
В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, налетевшего на рифы - РИА Новости, 25.10.2022
В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, налетевшего на рифы
Спасатели в Приморье эвакуировали экипаж катера, который на скорости наткнулся на рифы и получил пробоину, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:22
2022-10-25T07:22
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
каменка
дальнегорский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Спасатели в Приморье эвакуировали экипаж катера, который на скорости наткнулся на рифы и получил пробоину, сообщает региональный главк МЧС."Рыболовный катер на скорости наткнулся на рифы в районе бухты Лидовка Дальнегорского городского округа. На помощь людям незамедлительно выехали спасатели МЧС России ПСП "Рудная пристань". Экипаж из трех человек не смог самостоятельно выбраться из прибрежных рифов из-за выведенного из строя мотора. Ситуацию осложнял пробитый корпус катера и, как следствие, проявившаяся в нем течь. Мужчины разными способами пытались столкнуть катер с рифа, но всё безрезультатно", - говорится в сообщении.Прибывшие спасатели подняли терпящих бедствие людей на свое судно и взяли пострадавший катер на буксир. Рыбаков эвакуировали в бухту Каменка, где их ждали родственники. От медицинской помощи они отказались.
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россия
каменка
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, каменка, дальнегорский городской округ
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Каменка, Дальнегорский городской округ
07:22 25.10.2022
 
В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, налетевшего на рифы

В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, получившего пробоину на рифах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСпасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спасатели МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Спасатели в Приморье эвакуировали экипаж катера, который на скорости наткнулся на рифы и получил пробоину, сообщает региональный главк МЧС.
"Рыболовный катер на скорости наткнулся на рифы в районе бухты Лидовка Дальнегорского городского округа. На помощь людям незамедлительно выехали спасатели МЧС России ПСП "Рудная пристань". Экипаж из трех человек не смог самостоятельно выбраться из прибрежных рифов из-за выведенного из строя мотора. Ситуацию осложнял пробитый корпус катера и, как следствие, проявившаяся в нем течь. Мужчины разными способами пытались столкнуть катер с рифа, но всё безрезультатно", - говорится в сообщении.
Катер спасателей МЧС - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 20:00Туризм
В Карелии обнаружили тела трех человек с перевернувшегося катера
Прибывшие спасатели подняли терпящих бедствие людей на свое судно и взяли пострадавший катер на буксир. Рыбаков эвакуировали в бухту Каменка, где их ждали родственники. От медицинской помощи они отказались.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКаменкаДальнегорский городской округ
 
 
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