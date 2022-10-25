https://ria.ru/20221025/kater-1826423149.html

В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, налетевшего на рифы

В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, налетевшего на рифы - РИА Новости, 25.10.2022

В Приморье спасатели эвакуировали экипаж катера, налетевшего на рифы

Спасатели в Приморье эвакуировали экипаж катера, который на скорости наткнулся на рифы и получил пробоину, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T07:22

2022-10-25T07:22

2022-10-25T07:22

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

каменка

дальнегорский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Спасатели в Приморье эвакуировали экипаж катера, который на скорости наткнулся на рифы и получил пробоину, сообщает региональный главк МЧС."Рыболовный катер на скорости наткнулся на рифы в районе бухты Лидовка Дальнегорского городского округа. На помощь людям незамедлительно выехали спасатели МЧС России ПСП "Рудная пристань". Экипаж из трех человек не смог самостоятельно выбраться из прибрежных рифов из-за выведенного из строя мотора. Ситуацию осложнял пробитый корпус катера и, как следствие, проявившаяся в нем течь. Мужчины разными способами пытались столкнуть катер с рифа, но всё безрезультатно", - говорится в сообщении.Прибывшие спасатели подняли терпящих бедствие людей на свое судно и взяли пострадавший катер на буксир. Рыбаков эвакуировали в бухту Каменка, где их ждали родственники. От медицинской помощи они отказались.

https://ria.ru/20220925/kater-1819377928.html

россия

каменка

дальнегорский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, каменка, дальнегорский городской округ