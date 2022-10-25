https://ria.ru/20221025/karter-1826734871.html
Биография Эштона Картера
Биография Эштона Картера - РИА Новости, 25.10.2022
Биография Эштона Картера
Бывший министр обороны США Эштон Картер (Ashton B. Carter) родился 24 сентября 1954 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:15
2022-10-25T18:15
2022-10-25T18:15
справки
эштон картер
филадельфия
сша
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Бывший министр обороны США Эштон Картер (Ashton B. Carter) родился 24 сентября 1954 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. В 1976 году получил степень бакалавра в Йельском университете по средневековой истории и теоретической физике. В 1979 году, будучи стипендиатом Родса, получил докторскую степень по теоретической физике в Оксфордском университете.В 1975 году работал в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми.В 1976 году – научный сотрудник в Брукхейвенской национальной лаборатории.В 1977-1979 годах преподавал физику в Оксфорде.В 1979-1980 годах работал в Рокфеллеровском университетеВ 1980-1981 годах работал в Управлении по оценке технологий в Конгрессе США.В 1981-1982 годах работал аналитиком в отделе анализа и оценки программ в канцелярии министра обороны.В 1982-1984 годах – научный сотрудник Центра международных исследований Массачусетского технологического института.С 1984 года преподавал в Гарвардском университете.В 1988-1990 годах – профессор, заместитель директора Центра по науке и международным отношениям при Гарвардском университете.В 1990-1993 годах был директором Центра по науке и международным отношениям при Гарвардском университете.С 1993 по 1996 год был помощником министра обороны по вопросам международной политики безопасности. Отвечал за вопросы ядерной безопасности и нераспространения. Участвовал в реализации программы Нанна-Лугара по выводу ядерных вооружений из Украины, Белоруссии и Казахстана.С 2009 по 2011 год – заместитель министра обороны по приобретению, логистике и технологиям, на этой должности он отвечал за закупки оружия.В 2011-2013 годах – первый заместитель министра обороны, в его обязанности входил контроль годового бюджета министерства, управление стратегией и бюджетом.С февраля 2015 года по январь 2017 года занимал пост министра обороны США.В дополнение к государственной службе Картер был приглашенным научным сотрудником в Гуверовском институте и в Институте международных исследований имени Фримена при Стэнфордском университете. В Гарвардской школе Кеннеди был профессором естественных наук и международных отношений и председателем факультета международных и глобальных отношений.Был советником инвестиционного банка Goldman Sachs и старшим партнером консалтинговой компании Global Technology Partners.Входил в советы директоров MITRE Corporation, Mitretek Systems, был членом консультативных советов Лаборатории Линкольна и Лаборатории Дрейпера при Массачусетском технологическом институте.Эштон Картер считал Россию главной глобальной угрозой для безопасности США. Был автором и соавтором 11 книг и более 100 статей по физике, технике, национальной безопасности и менеджменту.Был награжден пятью медалями министерства обороны "За выдающиеся заслуги", медалью Разведывательного управления министерства обороны и медалью "За выдающиеся заслуги" от Объединенного комитета начальников штабов и его председателя.24 октября 2022 года Эштон Картер скончался в результате скоропостижного сердечного приступа. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, эштон картер, филадельфия, сша
Справки, Эштон Картер, Филадельфия, США
Бывший министр обороны США Эштон Картер (Ashton B. Carter) родился 24 сентября 1954 года
в Филадельфии, штат Пенсильвания.
В 1976 году получил степень бакалавра в Йельском университете по средневековой истории и теоретической физике. В 1979 году, будучи стипендиатом Родса, получил докторскую степень по теоретической физике в Оксфордском университете.
В 1975 году работал в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми.
В 1976 году – научный сотрудник в Брукхейвенской национальной лаборатории.
В 1977-1979 годах преподавал физику в Оксфорде.
В 1979-1980 годах работал в Рокфеллеровском университете
В 1980-1981 годах работал в Управлении по оценке технологий в Конгрессе США.
В 1981-1982 годах работал аналитиком в отделе анализа и оценки программ в канцелярии министра обороны.
В 1982-1984 годах – научный сотрудник Центра международных исследований Массачусетского технологического института.
С 1984 года преподавал в Гарвардском университете.
В 1988-1990 годах – профессор, заместитель директора Центра по науке и международным отношениям при Гарвардском университете.
В 1990-1993 годах был директором
Центра по науке и международным отношениям при Гарвардском университете.
С 1993 по 1996 год был помощником министра обороны по вопросам международной политики безопасности. Отвечал за вопросы ядерной безопасности и нераспространения. Участвовал в реализации программы Нанна-Лугара по выводу ядерных вооружений из Украины, Белоруссии и Казахстана.
С 2009 по 2011 год – заместитель министра обороны по приобретению, логистике и технологиям, на этой должности он отвечал за закупки оружия.
В 2011-2013 годах – первый заместитель министра обороны, в его обязанности входил
контроль годового бюджета министерства, управление стратегией и бюджетом.
С февраля 2015 года по январь 2017 года занимал пост министра обороны США.
В дополнение к государственной службе Картер был приглашенным научным сотрудником в Гуверовском институте и в Институте международных исследований имени Фримена при Стэнфордском университете. В Гарвардской школе Кеннеди был профессором естественных наук и международных отношений и председателем факультета международных и глобальных отношений.
Был советником инвестиционного банка Goldman Sachs и старшим партнером консалтинговой компании Global Technology Partners.
Входил в советы директоров MITRE Corporation, Mitretek Systems, был членом консультативных советов Лаборатории Линкольна и Лаборатории Дрейпера при Массачусетском технологическом институте.
Эштон Картер считал
Россию главной глобальной угрозой для безопасности США.
Был автором и соавтором 11 книг и более 100 статей по физике, технике, национальной безопасности и менеджменту.
Был награжден пятью медалями министерства обороны "За выдающиеся заслуги", медалью Разведывательного управления министерства обороны и медалью "За выдающиеся заслуги" от Объединенного комитета начальников штабов и его председателя.
24 октября 2022 года Эштон Картер скончался
в результате скоропостижного сердечного приступа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников