https://ria.ru/20221025/karter-1826734871.html

Биография Эштона Картера

Биография Эштона Картера - РИА Новости, 25.10.2022

Биография Эштона Картера

Бывший министр обороны США Эштон Картер (Ashton B. Carter) родился 24 сентября 1954 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:15

2022-10-25T18:15

2022-10-25T18:15

справки

эштон картер

филадельфия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129892/69/1298926909_22:85:1512:923_1920x0_80_0_0_9957e9e2c8ed275914f2170e6ea17f0d.jpg

Бывший министр обороны США Эштон Картер (Ashton B. Carter) родился 24 сентября 1954 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. В 1976 году получил степень бакалавра в Йельском университете по средневековой истории и теоретической физике. В 1979 году, будучи стипендиатом Родса, получил докторскую степень по теоретической физике в Оксфордском университете.В 1975 году работал в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми.В 1976 году – научный сотрудник в Брукхейвенской национальной лаборатории.В 1977-1979 годах преподавал физику в Оксфорде.В 1979-1980 годах работал в Рокфеллеровском университетеВ 1980-1981 годах работал в Управлении по оценке технологий в Конгрессе США.В 1981-1982 годах работал аналитиком в отделе анализа и оценки программ в канцелярии министра обороны.В 1982-1984 годах – научный сотрудник Центра международных исследований Массачусетского технологического института.С 1984 года преподавал в Гарвардском университете.В 1988-1990 годах – профессор, заместитель директора Центра по науке и международным отношениям при Гарвардском университете.В 1990-1993 годах был директором Центра по науке и международным отношениям при Гарвардском университете.С 1993 по 1996 год был помощником министра обороны по вопросам международной политики безопасности. Отвечал за вопросы ядерной безопасности и нераспространения. Участвовал в реализации программы Нанна-Лугара по выводу ядерных вооружений из Украины, Белоруссии и Казахстана.С 2009 по 2011 год – заместитель министра обороны по приобретению, логистике и технологиям, на этой должности он отвечал за закупки оружия.В 2011-2013 годах – первый заместитель министра обороны, в его обязанности входил контроль годового бюджета министерства, управление стратегией и бюджетом.С февраля 2015 года по январь 2017 года занимал пост министра обороны США.В дополнение к государственной службе Картер был приглашенным научным сотрудником в Гуверовском институте и в Институте международных исследований имени Фримена при Стэнфордском университете. В Гарвардской школе Кеннеди был профессором естественных наук и международных отношений и председателем факультета международных и глобальных отношений.Был советником инвестиционного банка Goldman Sachs и старшим партнером консалтинговой компании Global Technology Partners.Входил в советы директоров MITRE Corporation, Mitretek Systems, был членом консультативных советов Лаборатории Линкольна и Лаборатории Дрейпера при Массачусетском технологическом институте.Эштон Картер считал Россию главной глобальной угрозой для безопасности США. Был автором и соавтором 11 книг и более 100 статей по физике, технике, национальной безопасности и менеджменту.Был награжден пятью медалями министерства обороны "За выдающиеся заслуги", медалью Разведывательного управления министерства обороны и медалью "За выдающиеся заслуги" от Объединенного комитета начальников штабов и его председателя.24 октября 2022 года Эштон Картер скончался в результате скоропостижного сердечного приступа. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

филадельфия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эштон картер, филадельфия, сша