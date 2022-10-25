https://ria.ru/20221025/kanyewest-1826743412.html

Netflix не станет удалять фильм про Канье Уэста

Netflix не станет удалять фильм про Канье Уэста - РИА Новости, 25.10.2022

Netflix не станет удалять фильм про Канье Уэста

Netflix не станет удалять документальный проект "Jeen-Yuhs" о Канье Уэсте, несмотря на волну критики в адрес музыканта из-за его заявлений, сообщает TMZ. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:16

2022-10-25T19:16

2022-10-25T19:16

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Netflix не станет удалять документальный проект "Jeen-Yuhs" о Канье Уэсте, несмотря на волну критики в адрес музыканта из-за его заявлений, сообщает TMZ.Трилогия о жизни рэпера останется доступной для просмотра, поскольку сам Канье не участвовал в ее создании и в ней не содержится антисемитских высказываний, заявил видеосервис."Jeen-Yuhs" была выпущена на Netflix в феврале-марте 2022 года и получила ряд кинонаград, включая Emmy Awards.Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским, уточняет Washington Examiner.Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. Модный дом Balenciaga также прекратил сотрудничество с Уэстом.

https://ria.ru/20221024/kanyewest-1826308064.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, канье уэст, netflix, adidas ag, balenciaga, кино и сериалы, знаменитости, шоу-бизнес