https://ria.ru/20221025/kanyewest-1826743412.html
Netflix не станет удалять фильм про Канье Уэста
Netflix не станет удалять фильм про Канье Уэста - РИА Новости, 25.10.2022
Netflix не станет удалять фильм про Канье Уэста
Netflix не станет удалять документальный проект "Jeen-Yuhs" о Канье Уэсте, несмотря на волну критики в адрес музыканта из-за его заявлений, сообщает TMZ. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:16
2022-10-25T19:16
2022-10-25T19:16
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Netflix не станет удалять документальный проект "Jeen-Yuhs" о Канье Уэсте, несмотря на волну критики в адрес музыканта из-за его заявлений, сообщает TMZ.Трилогия о жизни рэпера останется доступной для просмотра, поскольку сам Канье не участвовал в ее создании и в ней не содержится антисемитских высказываний, заявил видеосервис."Jeen-Yuhs" была выпущена на Netflix в феврале-марте 2022 года и получила ряд кинонаград, включая Emmy Awards.Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским, уточняет Washington Examiner.Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. Модный дом Balenciaga также прекратил сотрудничество с Уэстом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, канье уэст, netflix, adidas ag, balenciaga, кино и сериалы, знаменитости, шоу-бизнес
Культура, Новости культуры, Канье Уэст, Netflix, Adidas AG, Balenciaga, Кино и сериалы, Знаменитости, Шоу-бизнес
Netflix не станет удалять фильм про Канье Уэста
Netflix не станет удалять фильм про Канье Уэста, несмотря на его скандальные заявления