https://ria.ru/20221025/kanaly-1826697882.html
Суд обязал Google разблокировать каналы Общественного телевидения России
Суд обязал Google разблокировать каналы Общественного телевидения России - РИА Новости, 25.10.2022
Суд обязал Google разблокировать каналы Общественного телевидения России
Арбитражный суд Москвы по иску АНО "Общественное телевидение России" обязал структуры Google разблокировать два YouTube-канала истца – "Общественное телевидение РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:57
2022-10-25T16:57
2022-10-25T16:57
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АНО "Общественное телевидение России" обязал структуры Google разблокировать два YouTube-канала истца – "Общественное телевидение России" и "Вспомнить всё. Леонид", следует из опубликованной во вторник резолютивной части решения суда.В случае неисполнения решения суда с ответчиков будет взыскиваться судебная неустойка в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты вступления в законную силу решения, и до его фактического исполнения. Еженедельно со второй недели сумма будет увеличиваться вдвое.На блокировку своих Youtube-каналов после начала военной операции на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, "Первый канал", "Россия 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски ВГТРК, "Москва медиа", телеканала RT и компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ.Между тем российская дочка Google решила обанкротиться на фоне многочисленных исков в суды, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал заявление компании обоснованным и ввел в ней наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.
https://ria.ru/20221021/youtube-1825607104.html
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технологии, россия, москва, google, youtube
Технологии, Россия, Москва, Google, YouTube
Суд обязал Google разблокировать каналы Общественного телевидения России
Суд обязал Google разблокировать два YouTube-канала Общественного телевидения России