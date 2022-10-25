https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826779359.html

Кадыров заявил, что считает Украину территорией России

Кадыров заявил, что считает Украину территорией России - РИА Новости, 25.10.2022

Кадыров заявил, что считает Украину территорией России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает Украину территорией России. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:04

2022-10-25T22:04

2022-10-25T22:36

в мире

рамзан кадыров

владимир путин

запорожье

украина

россия

специальная военная операция на украине

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ГРОЗНЫЙ, 25 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает Украину территорией России.Он отметил, что вместо обороны от атак ВСУ российские военные теперь будут "нападать везде".Кроме того, он призвал мобилизованных в зону спецоперации россиян захватывать в качестве трофея оружие и форму у ВСУ.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Во время нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о вхождении в состав России. На заседании Совбеза 19 октября Владимир Путин заявил, что Киев отказался от переговоров и продолжает обстреливать российские территории. Из-за этого решением президента в четырех новых регионах страны ввели режим военного положения.

https://ria.ru/20221024/akhmat-1826345464.html

запорожье

украина

россия

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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, запорожье, украина, россия