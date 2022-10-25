22:04 25.10.2022 (обновлено: 22:36 25.10.2022)
Кадыров заявил, что считает Украину территорией России
Кадыров заявил, что считает Украину территорией России, и поэтому следует "нападать везде"
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает Украину территорией России.
Он отметил, что вместо обороны от атак ВСУ российские военные теперь будут "нападать везде".
"Я вам даю слово, мы будем нападать на них, каждый день. ...Я вам даю слово, у нас будут такие показатели..., им мало не покажется. ...Наша территория - не Запорожье, не Херсон, наша территория - Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская. Мы уже приняли решение не обороняться, а нападать везде. Это так будет", — сказал Кадыров в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Кроме того, он призвал мобилизованных в зону спецоперации россиян захватывать в качестве трофея оружие и форму у ВСУ.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Во время нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о вхождении в состав России. На заседании Совбеза 19 октября Владимир Путин заявил, что Киев отказался от переговоров и продолжает обстреливать российские территории. Из-за этого решением президента в четырех новых регионах страны ввели режим военного положения.