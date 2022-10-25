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Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826414367.html
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России - РИА Новости, 25.10.2022
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:58
2022-10-25T02:31
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
европа
украина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов."Мы отвечаем слабо", - сказал Кадыров, аудиосообщение которого опубликовано в его Telegram-канале.При этом он выступил за более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".По его словам, спецоперация в настоящее время идет уже на территории России. Кадыров добавил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, "большего и худшего" не будет. "У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?" - добавил он."Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск", - пообещал глава Чечни.Кадыров также назвал происходящее на Украине "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: "Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?"
https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html
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рамзан кадыров, россия, европа, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Европа, Украина
01:58 25.10.2022 (обновлено: 02:31 25.10.2022)
 
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России

Глава Чечни Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы со стороны ВСУ новых регионов России

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов.
"Мы отвечаем слабо", - сказал Кадыров, аудиосообщение которого опубликовано в его Telegram-канале.
Донецк - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 17:42Специальная военная операция на Украине
Обстрелы ВСУ продолжатся после вхождения в состав России, заявили в ДНР
При этом он выступил за более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".
По его словам, спецоперация в настоящее время идет уже на территории России. Кадыров добавил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, "большего и худшего" не будет. "У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?" - добавил он.
"Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск", - пообещал глава Чечни.
Кадыров также назвал происходящее на Украине "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: "Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?"
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссияЕвропаУкраина
 
 
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