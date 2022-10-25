https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826414367.html

Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России

Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России - РИА Новости, 25.10.2022

Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T01:58

2022-10-25T01:58

2022-10-25T02:31

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

европа

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов."Мы отвечаем слабо", - сказал Кадыров, аудиосообщение которого опубликовано в его Telegram-канале.При этом он выступил за более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".По его словам, спецоперация в настоящее время идет уже на территории России. Кадыров добавил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, "большего и худшего" не будет. "У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?" - добавил он."Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск", - пообещал глава Чечни.Кадыров также назвал происходящее на Украине "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: "Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?"

https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html

https://ria.ru/20220927/svo-1819680505.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, россия, европа, украина