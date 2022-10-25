https://ria.ru/20221025/kadyrov-1826414367.html
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России - РИА Новости, 25.10.2022
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:58
2022-10-25T01:58
2022-10-25T02:31
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
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украина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых российских регионов."Мы отвечаем слабо", - сказал Кадыров, аудиосообщение которого опубликовано в его Telegram-канале.При этом он выступил за более жесткие меры, "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".По его словам, спецоперация в настоящее время идет уже на территории России. Кадыров добавил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, "большего и худшего" не будет. "У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?" - добавил он."Я вам даю слово... мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск", - пообещал глава Чечни.Кадыров также назвал происходящее на Украине "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев участвовать в спецоперации, задав им риторический вопрос: "Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?"
https://ria.ru/20221001/dnr-1820878556.html
https://ria.ru/20220927/svo-1819680505.html
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рамзан кадыров, россия, европа, украина
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Европа, Украина
01:58 25.10.2022 (обновлено: 02:31 25.10.2022)
Кадыров раскритиковал реакцию на украинские обстрелы новых регионов России
Глава Чечни Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы со стороны ВСУ новых регионов России