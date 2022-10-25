https://ria.ru/20221025/istoriya-1826592447.html
Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году
Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году - РИА Новости, 25.10.2022
Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году
Апробация курса истории для старшеклассников "Россия - моя история" начнётся в следующем учебном году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:40
2022-10-25T12:40
2022-10-25T14:28
общество
образование - общество
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Апробация курса истории для старшеклассников "Россия - моя история" начнётся в следующем учебном году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Со следующего года начнется апробация, и по итогам апробации мы его уже введем, курс на такой постоянной основе. Сегодня он разрабатывается, со следующего года пойдёт апробация", - сказал Кравцов журналистам.Он добавил, что "Россия - моя история" будет в рамках курса истории, поэтому отдельного экзамена по нему не будет.Министр также отметил, что новые единые федеральные основные общеобразовательные программы позволят выстроить единый подход к преподаванию истории, литературы, обществознания, а в школах необходимо усиливать историческое просвещение."Новые единые федеральные основные общеобразовательные программы позволят выстроить единый подход к преподаванию истории, литературы, обществознания и других дисциплин, которые помогают сформировать мировоззрение школьника. С учётом непрекращающихся попыток исказить историческую правду считаем необходимым и дальше усиливать в школах историческое просвещение", - сказал Кравцов на Всемирном Русском народном соборе.
https://ria.ru/20220916/uchebnik-1817220528.html
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общество, образование - общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Образование - Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
12:40 25.10.2022 (обновлено: 14:28 25.10.2022)
Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году
Кравцов: апробация курса для старшеклассников "Россия — моя история" начнется в 2023 году
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Апробация курса истории для старшеклассников "Россия - моя история" начнётся в следующем учебном году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Со следующего года начнется апробация, и по итогам апробации мы его уже введем, курс на такой постоянной основе. Сегодня он разрабатывается, со следующего года пойдёт апробация", - сказал Кравцов журналистам.
Он добавил, что "Россия - моя история" будет в рамках курса истории, поэтому отдельного экзамена по нему не будет.
Министр также отметил, что новые единые федеральные основные общеобразовательные программы позволят выстроить единый подход к преподаванию истории, литературы, обществознания, а в школах необходимо усиливать историческое просвещение.
"Новые единые федеральные основные общеобразовательные программы позволят выстроить единый подход к преподаванию истории, литературы, обществознания и других дисциплин, которые помогают сформировать мировоззрение школьника. С учётом непрекращающихся попыток исказить историческую правду считаем необходимым и дальше усиливать в школах историческое просвещение", - сказал Кравцов на Всемирном Русском народном соборе.