https://ria.ru/20221025/istoriya-1826592447.html

Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году

Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году - РИА Новости, 25.10.2022

Апробация курса "Россия — моя история" начнется в следующем году

Апробация курса истории для старшеклассников "Россия - моя история" начнётся в следующем учебном году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:40

2022-10-25T12:40

2022-10-25T14:28

общество

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россия

сергей кравцов

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сн_образование

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Апробация курса истории для старшеклассников "Россия - моя история" начнётся в следующем учебном году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Со следующего года начнется апробация, и по итогам апробации мы его уже введем, курс на такой постоянной основе. Сегодня он разрабатывается, со следующего года пойдёт апробация", - сказал Кравцов журналистам.Он добавил, что "Россия - моя история" будет в рамках курса истории, поэтому отдельного экзамена по нему не будет.Министр также отметил, что новые единые федеральные основные общеобразовательные программы позволят выстроить единый подход к преподаванию истории, литературы, обществознания, а в школах необходимо усиливать историческое просвещение."Новые единые федеральные основные общеобразовательные программы позволят выстроить единый подход к преподаванию истории, литературы, обществознания и других дисциплин, которые помогают сформировать мировоззрение школьника. С учётом непрекращающихся попыток исказить историческую правду считаем необходимым и дальше усиливать в школах историческое просвещение", - сказал Кравцов на Всемирном Русском народном соборе.

https://ria.ru/20220916/uchebnik-1817220528.html

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общество, образование - общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование