https://ria.ru/20221025/ispytaniya-1826779851.html

КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия, заявили в США

КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия, заявили в США - РИА Новости, 25.10.2022

КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия, заявили в США

Северную Корею ждут последствия в случае новых испытаний ядерного оружия, США призывают Пхеньян к дипломатическому урегулированию ситуации, заявил на брифинге... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:10

2022-10-25T22:10

2022-10-25T22:10

в мире

пхеньян

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/70/1510967005_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3124f9f78ffd0005e921c32afbc1456b.jpg

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Северную Корею ждут последствия в случае новых испытаний ядерного оружия, США призывают Пхеньян к дипломатическому урегулированию ситуации, заявил на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс."Будут последствия в случае седьмого испытания ядерного оружия", - сообщил он."Мы верим, что дипломатия остается лучшим средством для достижения конечной цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил Прайс.Представитель госдепа уточнил, что у США нет "враждебного настроя" по отношению к КНДР.Ранее южнокорейское агентство Ренхап отмечало со ссылкой на разведку страны, что Северная Корея может провести седьмое испытание ядерного оружия в промежутке между 16 октября и 8 ноября.

https://ria.ru/20221024/kndr-1826148763.html

https://ria.ru/20220925/kndr-1819265603.html

пхеньян

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пхеньян, сша