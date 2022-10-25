https://ria.ru/20221025/ispytaniya-1826779851.html
КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия, заявили в США
КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия, заявили в США - РИА Новости, 25.10.2022
КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия, заявили в США
Северную Корею ждут последствия в случае новых испытаний ядерного оружия, США призывают Пхеньян к дипломатическому урегулированию ситуации, заявил на брифинге... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:10
2022-10-25T22:10
2022-10-25T22:10
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Северную Корею ждут последствия в случае новых испытаний ядерного оружия, США призывают Пхеньян к дипломатическому урегулированию ситуации, заявил на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс."Будут последствия в случае седьмого испытания ядерного оружия", - сообщил он."Мы верим, что дипломатия остается лучшим средством для достижения конечной цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил Прайс.Представитель госдепа уточнил, что у США нет "враждебного настроя" по отношению к КНДР.Ранее южнокорейское агентство Ренхап отмечало со ссылкой на разведку страны, что Северная Корея может провести седьмое испытание ядерного оружия в промежутке между 16 октября и 8 ноября.
https://ria.ru/20221024/kndr-1826148763.html
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в мире, пхеньян, сша
КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия, заявили в США
Представитель Госдепа США Прайс: КНДР ждут последствия в случае испытаний ядерного оружия
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Северную Корею ждут последствия в случае новых испытаний ядерного оружия, США призывают Пхеньян к дипломатическому урегулированию ситуации, заявил на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс.
"Будут последствия в случае седьмого испытания ядерного оружия", - сообщил он.
"Мы верим, что дипломатия остается лучшим средством для достижения конечной цели - полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил Прайс.
Представитель госдепа уточнил, что у США нет "враждебного настроя" по отношению к КНДР.
Ранее южнокорейское агентство Ренхап отмечало со ссылкой на разведку страны, что Северная Корея может провести седьмое испытание ядерного оружия в промежутке между 16 октября и 8 ноября.