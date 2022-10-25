https://ria.ru/20221025/iran-1826440160.html
Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить
Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить - РИА Новости, 25.10.2022
Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить
Много центров силы появилось за пределами западного мира, и строительство многополярного мира не остановить, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:57
2022-10-25T09:57
2022-10-25T10:12
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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. Много центров силы появилось за пределами западного мира, и строительство многополярного мира не остановить, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости."Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира", - сказал Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.
https://ria.ru/20221013/putin-1823580467.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, шос
09:57 25.10.2022 (обновлено: 10:12 25.10.2022)
Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить
Президент Ирана Раиси: строительство многополярного мира уже не остановить