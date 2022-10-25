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Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить - РИА Новости, 25.10.2022
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Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить
Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить - РИА Новости, 25.10.2022
Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить
Много центров силы появилось за пределами западного мира, и строительство многополярного мира не остановить, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:57
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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. Много центров силы появилось за пределами западного мира, и строительство многополярного мира не остановить, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости."Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира", - сказал Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.
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в мире, иран, сша, шос
В мире, Иран, США, ШОС
09:57 25.10.2022 (обновлено: 10:12 25.10.2022)
 
Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить

Президент Ирана Раиси: строительство многополярного мира уже не остановить

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. Много центров силы появилось за пределами западного мира, и строительство многополярного мира не остановить, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира", - сказал Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.
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