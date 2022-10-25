https://ria.ru/20221025/iran-1826440160.html

Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить

Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить - РИА Новости, 25.10.2022

Президент Ирана заявил, что строительство многополярного мира не остановить

Много центров силы появилось за пределами западного мира, и строительство многополярного мира не остановить, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:57

2022-10-25T09:57

2022-10-25T10:12

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ТЕГЕРАН, 25 окт - РИА Новости. Много центров силы появилось за пределами западного мира, и строительство многополярного мира не остановить, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, отвечая на вопрос РИА Новости."Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира", - сказал Раиси на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), проходящей в Тегеране.

https://ria.ru/20221013/putin-1823580467.html

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, шос