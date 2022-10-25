https://ria.ru/20221025/insult-1826625650.html

Врач рассказал об отличиях инсульта у женщин и мужчин

Врач рассказал об отличиях инсульта у женщин и мужчин - РИА Новости, 25.10.2022

Врач рассказал об отличиях инсульта у женщин и мужчин

Инсульт с одинаковой частотой встречается у мужчин и у женщин, но женщины заболевают им чуть позже, заявил главный внештатный специалист невролог Минздрава РФ и РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:12

2022-10-25T14:12

2022-10-25T16:44

здоровье - общество

россия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Инсульт с одинаковой частотой встречается у мужчин и у женщин, но женщины заболевают им чуть позже, заявил главный внештатный специалист невролог Минздрава РФ и Москвы, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября."Если посмотреть средний возраст у мужчин и женщин, то все-таки он у женщин будет побольше, то есть женщины чуть позже заболевают инсультом", - сказал Шамалов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он уточнил, что мужчины и женщины болеют инсультом с примерно одинаковой частотой.Самыми частыми симптомами инсульта являются слабость в руке с одной стороны, асимметрия лица, речевые нарушения, пояснил специалист. При этом, если у пациента есть хотя бы один из этих симптомов, то нужно звонить в скорую помощь, подчеркнул Шамалов.Он отметил, что в России улучшилась система диагностики и опроверг теорию о "помолодевшем инсульте".Говоря о специализированной помощи больным, эксперт рассказал, что в России созданы и функционируют более 600 отделений для лечения пациентов с острым нарушением кровообращения, они находятся в ведении региональных и первичных отделений сосудистых центров.Шамалов обратил особое внимание на необходимость оказания своевременной помощи при возникновении первых признаков и рассказал о трех из них самых важных: слабость в руках и невозможность поднять их вверх, асимметрия лица – для выявления пациента просят улыбнуться и речевое нарушение – когда человек невнятно говорит, речь не четкая и смазанная, "каша во рту".Говоря о первой помощи человеку при подозрении на инсульт, эксперт отметил, что самое важное немедленно вызвать врачей – при данном заболевании важна каждая минута.Об этапах медицинской реабилитации пациентов, входящих в базовую программу госгарантий рассказала во время пресс-конференции главный специалист по медицинской реабилитации Минзрава РФ, руководитель НИЦ медицинской реабилитации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Галина Иванова."Реабилитация после инсульта сегодня воспринимается не как отдельная терапия для пациента и определенный комплекс упражнений или занятий с логопедом - это продолжение специализированной помощи для кого-то в круглосуточном режиме, в условии дневного стационара, амбулаторно-поликлинического лечения, на дому или в условиях телемедицины",- сказала ИвановаВице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрий Кудлай рассказал, что одним из основных направлений деятельности компании является изучение темы смертности населения, а также разработка и производство оригинальных биотехнологических препаратов.

https://rsport.ria.ru/20221024/insult-1826329299.html

https://rsport.ria.ru/20220802/insult-1806597901.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)