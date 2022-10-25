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РКН оценил рост атак на информационную структуру с начала спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
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РКН оценил рост атак на информационную структуру с начала спецоперации
РКН оценил рост атак на информационную структуру с начала спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
РКН оценил рост атак на информационную структуру с начала спецоперации
Количество значимых атак на российскую информационную структуру с начала специальной военной операции на Украине выросло в 4,5 раза, сообщил глава Роскомнадзора РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:26
2022-10-25T11:26
технологии
украина
россия
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Количество значимых атак на российскую информационную структуру с начала специальной военной операции на Украине выросло в 4,5 раза, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.Глава ведомства добавил, что работы по повышению защищённости российских сетей и национального сегмента интернета, обеспечение устойчивости и безопасной работы, начались ещё в 2014 году по поручению президента России Владимира Путина.Он также добавил, что нужны долгосрочные механизмы развития в новых условиях "этой постоянной многочисленной атаки на нашу информационную инфраструктуру, направленной на попытки ограничения доступа к российским источникам информации, ключевым государственным ресурсам, финансовым и социально-значимым сервисам".
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технологии, украина, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Украина, Россия, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
11:26 25.10.2022
 
РКН оценил рост атак на информационную структуру с начала спецоперации

Липов: число атак на информационную структуру с начала спецоперации выросло в 4,5 раза

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Количество значимых атак на российскую информационную структуру с начала специальной военной операции на Украине выросло в 4,5 раза, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"С начала специальной военной операции на Украине количество значимых атак на российскую информационную структуру выросло в 4,5 раза", - сказал он на открытии форума "Спектр-2022".
Глава ведомства добавил, что работы по повышению защищённости российских сетей и национального сегмента интернета, обеспечение устойчивости и безопасной работы, начались ещё в 2014 году по поручению президента России Владимира Путина.
Он также добавил, что нужны долгосрочные механизмы развития в новых условиях "этой постоянной многочисленной атаки на нашу информационную инфраструктуру, направленной на попытки ограничения доступа к российским источникам информации, ключевым государственным ресурсам, финансовым и социально-значимым сервисам".
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 12:04
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ТехнологииУкраинаРоссияАндрей ЛиповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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