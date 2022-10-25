https://ria.ru/20221025/informatsiya-1826467787.html

РКН оценил рост атак на информационную структуру с начала спецоперации

РКН оценил рост атак на информационную структуру с начала спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022

РКН оценил рост атак на информационную структуру с начала спецоперации

Количество значимых атак на российскую информационную структуру с начала специальной военной операции на Украине выросло в 4,5 раза, сообщил глава Роскомнадзора РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:26

2022-10-25T11:26

2022-10-25T11:26

технологии

украина

россия

андрей липов

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Количество значимых атак на российскую информационную структуру с начала специальной военной операции на Украине выросло в 4,5 раза, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.Глава ведомства добавил, что работы по повышению защищённости российских сетей и национального сегмента интернета, обеспечение устойчивости и безопасной работы, начались ещё в 2014 году по поручению президента России Владимира Путина.Он также добавил, что нужны долгосрочные механизмы развития в новых условиях "этой постоянной многочисленной атаки на нашу информационную инфраструктуру, направленной на попытки ограничения доступа к российским источникам информации, ключевым государственным ресурсам, финансовым и социально-значимым сервисам".

https://ria.ru/20220819/kiberataki-1810698054.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, украина, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)