Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в Москве в 2022 году составила 10,7 процента - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/inflyatsiya-1826427652.html
Инфляция в Москве в 2022 году составила 10,7 процента
Инфляция в Москве в 2022 году составила 10,7 процента - РИА Новости, 25.10.2022
Инфляция в Москве в 2022 году составила 10,7 процента
Инфляция в Москве за девять месяцев 2022 года составила 10,7%, сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:41
2022-10-25T08:41
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730947_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_991763d1ec42675f50e14ff5628756d4.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Инфляция в Москве за девять месяцев 2022 года составила 10,7%, сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики."В целом за девять месяцев 2022 года инфляция в столице составила 10,7%, а в годовом выражении – с сентября прошлого года по сентябрь этого – 13,3%, что на 0,4% пункта меньше, чем в целом по России", - говорится на сайте.Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в сентябре потребительские цены в столице снизились на 0,1%, уже на протяжении трех месяцев в городе наблюдается дефляция."В столице продолжается коррекция цен после весеннего потребительского ажиотажа. В июле и августе цены в Москве снизились на 0,4% по сравнению с предыдущими месяцами, в сентябре стоимость товаров и услуг упала на 0,1%. Главными причинами этого стали удешевление сезонной плодоовощной продукции, а также укрепление курса рубля и сдержанное потребительское поведение", - заявил Ефимов.В материале также сообщается, что наиболее высокими темпами в сентябре дешевели плодоовощная продукция, стройматериалы, бытовая техника и электроника. Из овощей максимальное снижение цен отмечено на лук – на 31,5% и капусту – на 26,2%. Из непродовольственных товаров более всего потеряли в стоимости металлочерепица – 9,5%, ноутбуки – 7,6%, телевизоры – 6,2%. Самой подешевевшей услугой стали авиаперелеты: цены на них снизились на 19,1%.
https://ria.ru/20221025/dengi-1826412917.html
https://ria.ru/20221025/kredity-1826262277.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730947_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d6f349d2df67e86d19a3974d2a490620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
08:41 25.10.2022
 
Инфляция в Москве в 2022 году составила 10,7 процента

Заммэра Ефимов: инфляция в Москве за девять месяцев 2022 года составила 10,7 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПокупатели в гипермаркете "Глобус" в Москве
Покупатели в гипермаркете Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Покупатели в гипермаркете "Глобус" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Инфляция в Москве за девять месяцев 2022 года составила 10,7%, сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики.
"В целом за девять месяцев 2022 года инфляция в столице составила 10,7%, а в годовом выражении – с сентября прошлого года по сентябрь этого – 13,3%, что на 0,4% пункта меньше, чем в целом по России", - говорится на сайте.
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
02:17
Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в сентябре потребительские цены в столице снизились на 0,1%, уже на протяжении трех месяцев в городе наблюдается дефляция.
"В столице продолжается коррекция цен после весеннего потребительского ажиотажа. В июле и августе цены в Москве снизились на 0,4% по сравнению с предыдущими месяцами, в сентябре стоимость товаров и услуг упала на 0,1%. Главными причинами этого стали удешевление сезонной плодоовощной продукции, а также укрепление курса рубля и сдержанное потребительское поведение", - заявил Ефимов.
В материале также сообщается, что наиболее высокими темпами в сентябре дешевели плодоовощная продукция, стройматериалы, бытовая техника и электроника. Из овощей максимальное снижение цен отмечено на лук – на 31,5% и капусту – на 26,2%. Из непродовольственных товаров более всего потеряли в стоимости металлочерепица – 9,5%, ноутбуки – 7,6%, телевизоры – 6,2%. Самой подешевевшей услугой стали авиаперелеты: цены на них снизились на 19,1%.
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:00
Чем выше риски, тем больше ставки. Почему дорожают кредиты
 
ЭкономикаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала