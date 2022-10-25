https://ria.ru/20221025/inflyatsiya-1826427652.html

Инфляция в Москве в 2022 году составила 10,7 процента

Инфляция в Москве в 2022 году составила 10,7 процента - РИА Новости, 25.10.2022

Инфляция в Москве в 2022 году составила 10,7 процента

Инфляция в Москве за девять месяцев 2022 года составила 10,7%, сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:41

2022-10-25T08:41

2022-10-25T08:41

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Инфляция в Москве за девять месяцев 2022 года составила 10,7%, сообщается на сайте столичного комплекса экономической политики."В целом за девять месяцев 2022 года инфляция в столице составила 10,7%, а в годовом выражении – с сентября прошлого года по сентябрь этого – 13,3%, что на 0,4% пункта меньше, чем в целом по России", - говорится на сайте.Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в сентябре потребительские цены в столице снизились на 0,1%, уже на протяжении трех месяцев в городе наблюдается дефляция."В столице продолжается коррекция цен после весеннего потребительского ажиотажа. В июле и августе цены в Москве снизились на 0,4% по сравнению с предыдущими месяцами, в сентябре стоимость товаров и услуг упала на 0,1%. Главными причинами этого стали удешевление сезонной плодоовощной продукции, а также укрепление курса рубля и сдержанное потребительское поведение", - заявил Ефимов.В материале также сообщается, что наиболее высокими темпами в сентябре дешевели плодоовощная продукция, стройматериалы, бытовая техника и электроника. Из овощей максимальное снижение цен отмечено на лук – на 31,5% и капусту – на 26,2%. Из непродовольственных товаров более всего потеряли в стоимости металлочерепица – 9,5%, ноутбуки – 7,6%, телевизоры – 6,2%. Самой подешевевшей услугой стали авиаперелеты: цены на них снизились на 19,1%.

https://ria.ru/20221025/dengi-1826412917.html

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москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва