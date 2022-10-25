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Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/himars-1826410869.html
Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS
Украинские войска вечером в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2 в Луганской Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:30
2022-10-25T00:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2 в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.15 по населенному пункту Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 21.15 украинские войска также обстреляли населенный пункт Краснореченское из артиллерийского орудия, выпустив пять снарядов.
https://ria.ru/20221024/pvo-1826243722.html
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луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина
00:30 25.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская ракетно-артиллерийская система HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2 в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.15 по населенному пункту Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, в 21.15 украинские войска также обстреляли населенный пункт Краснореченское из артиллерийского орудия, выпустив пять снарядов.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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