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Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS
Украинские войска вечером в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2 в Луганской Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:30
2022-10-25T00:30
2022-10-25T00:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2 в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.15 по населенному пункту Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 21.15 украинские войска также обстреляли населенный пункт Краснореченское из артиллерийского орудия, выпустив пять снарядов.
https://ria.ru/20221024/pvo-1826243722.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2