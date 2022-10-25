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Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Золотое-2 из РСЗО HIMARS

Украинские войска вечером в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2 в Луганской Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T00:30

2022-10-25T00:30

2022-10-25T00:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое-2 в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.15 по населенному пункту Золотое-2 с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 21.15 украинские войска также обстреляли населенный пункт Краснореченское из артиллерийского орудия, выпустив пять снарядов.

https://ria.ru/20221024/pvo-1826243722.html

луганская народная республика

украина

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луганская народная республика, украина