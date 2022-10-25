https://ria.ru/20221025/hawk-1826425577.html

США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK, пишут СМИ

США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2022

США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK, пишут СМИ

США рассматривают отправку Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:12

2022-10-25T08:12

2022-10-25T09:08

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США рассматривают отправку Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.Пока не известно, о каком количестве систем ПВО и ракетах к ним идет речь. Белый дом отказался комментировать эту информацию.Как отметили источники, системы HAWK являются предшественниками системы противоракетной обороны Patriot, отправка которой на Украину пока не рассматривается.Как сообщил один из источников, США, вероятно, сначала отправят на Украину ракеты-перехватчики для системы HAWK, так как неясно, достаточно ли американских установок находятся в хорошем состоянии. Отмечается, что эти системы ПВО находились на складах десятилетиями.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки США Киеву систем ПВО сделают конфликт дольше и болезненней для украинской стороны, но не изменит целей России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220706/ukraina-1800651784.html

https://ria.ru/20221018/pvo-1824667415.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, нато