https://ria.ru/20221025/hawk-1826425577.html
США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK, пишут СМИ
США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2022
США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK, пишут СМИ
США рассматривают отправку Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:12
2022-10-25T08:12
2022-10-25T09:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823855552_385:0:2337:1098_1920x0_80_0_0_ebe54ed90e1ff6a17da35eb977560fce.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. США рассматривают отправку Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.Пока не известно, о каком количестве систем ПВО и ракетах к ним идет речь. Белый дом отказался комментировать эту информацию.Как отметили источники, системы HAWK являются предшественниками системы противоракетной обороны Patriot, отправка которой на Украину пока не рассматривается.Как сообщил один из источников, США, вероятно, сначала отправят на Украину ракеты-перехватчики для системы HAWK, так как неясно, достаточно ли американских установок находятся в хорошем состоянии. Отмечается, что эти системы ПВО находились на складах десятилетиями.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки США Киеву систем ПВО сделают конфликт дольше и болезненней для украинской стороны, но не изменит целей России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220706/ukraina-1800651784.html
https://ria.ru/20221018/pvo-1824667415.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823855552_629:0:2093:1098_1920x0_80_0_0_154ba017a6e15be02d4afe994b4a0e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО
08:12 25.10.2022 (обновлено: 09:08 25.10.2022)
США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK, пишут СМИ
Reuters: США рассматривают отправку Украине ЗРК HAWK для борьбы с беспилотниками
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
США рассматривают отправку Украине зенитно-ракетного комплекса HAWK, передает агентство Рейтер
со ссылкой на американских чиновников.
"США рассматривают возможность отправки... ПВО HAWK со складов на Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет", - говорится в сообщении агентства.
Пока не известно, о каком количестве систем ПВО и ракетах к ним идет речь. Белый дом отказался комментировать эту информацию.
Как отметили источники, системы HAWK являются предшественниками системы противоракетной обороны Patriot, отправка которой на Украину пока не рассматривается.
Как сообщил один из источников, США, вероятно, сначала отправят на Украину ракеты-перехватчики для системы HAWK, так как неясно, достаточно ли американских установок находятся в хорошем состоянии. Отмечается, что эти системы ПВО находились на складах десятилетиями.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом и обсудил поставки Украине систем ПВО. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки США Киеву систем ПВО сделают конфликт дольше и болезненней для украинской стороны, но не изменит целей России.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.