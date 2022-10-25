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На американского актера, обвиненного в каннибализме, подали в суд за долги - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
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На американского актера, обвиненного в каннибализме, подали в суд за долги
На американского актера, обвиненного в каннибализме, подали в суд за долги - РИА Новости, 25.10.2022
На американского актера, обвиненного в каннибализме, подали в суд за долги
American Express подает в суд на Арми Хаммера, пишет TMZ. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:30
2022-10-25T14:33
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. American Express подает в суд на Арми Хаммера, пишет TMZ. Финансовая компания утверждает, что у актера накопилась задолженность в размере 67 тысяч долларов. Неясно, когда именно Хаммер просрочил оплату. Известно, что кредитку American Express он завел в 2011 году. Со ссылкой на свои источники TMZ указывает, что счет совместный. Доступ к нему есть и у Элизабет Чеймберс, на которой Хаммер женился в 2010. Сейчас знаменитости разводятся. Арми сможет уладить дело о задолженности только после завершения бракоразводного процесса. В январе 2021 года в Сети появились скриншоты сообщений от имени Хаммера. Актер якобы писал одной женщине, что он "100-процентный каннибал" и хочет "выпить ее кровь". Впоследствии его обвиняли в эмоциональном и сексуальном насилии. В июле издание TMZ сообщало, что оставшийся без ролей после скандалов артист стал продавать таймшеры на Каймановых островах. Позже журнал Vanity Fair опубликовал статью, в которой утверждается, что Роберт Дауни-младший решил поддержать коллегу. Он оплатил шесть месяц пребывания Арми в реабилитационном центре, разрешил пожить в своем доме в Лос-Анджелесе и помогал ему финансово.Хаммер известен по ролям в проектах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
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новости культуры, знаменитости, american express
Культура, Новости культуры, Знаменитости, American Express
14:30 25.10.2022 (обновлено: 14:33 25.10.2022)
 
На американского актера, обвиненного в каннибализме, подали в суд за долги

На Арми Хаммера подали в суд за долги после скандала с обвинениями в каннибализме

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Арми Хаммер. Архивное фото
Актер Арми Хаммер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. American Express подает в суд на Арми Хаммера, пишет TMZ.
Финансовая компания утверждает, что у актера накопилась задолженность в размере 67 тысяч долларов.
Неясно, когда именно Хаммер просрочил оплату. Известно, что кредитку American Express он завел в 2011 году. Со ссылкой на свои источники TMZ указывает, что счет совместный. Доступ к нему есть и у Элизабет Чеймберс, на которой Хаммер женился в 2010. Сейчас знаменитости разводятся. Арми сможет уладить дело о задолженности только после завершения бракоразводного процесса.
В январе 2021 года в Сети появились скриншоты сообщений от имени Хаммера. Актер якобы писал одной женщине, что он "100-процентный каннибал" и хочет "выпить ее кровь". Впоследствии его обвиняли в эмоциональном и сексуальном насилии.
В июле издание TMZ сообщало, что оставшийся без ролей после скандалов артист стал продавать таймшеры на Каймановых островах. Позже журнал Vanity Fair опубликовал статью, в которой утверждается, что Роберт Дауни-младший решил поддержать коллегу. Он оплатил шесть месяц пребывания Арми в реабилитационном центре, разрешил пожить в своем доме в Лос-Анджелесе и помогал ему финансово.
Хаммер известен по ролям в проектах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
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