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На американского актера, обвиненного в каннибализме, подали в суд за долги

На американского актера, обвиненного в каннибализме, подали в суд за долги - РИА Новости, 25.10.2022

На американского актера, обвиненного в каннибализме, подали в суд за долги

American Express подает в суд на Арми Хаммера, пишет TMZ. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:30

2022-10-25T14:30

2022-10-25T14:33

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. American Express подает в суд на Арми Хаммера, пишет TMZ. Финансовая компания утверждает, что у актера накопилась задолженность в размере 67 тысяч долларов. Неясно, когда именно Хаммер просрочил оплату. Известно, что кредитку American Express он завел в 2011 году. Со ссылкой на свои источники TMZ указывает, что счет совместный. Доступ к нему есть и у Элизабет Чеймберс, на которой Хаммер женился в 2010. Сейчас знаменитости разводятся. Арми сможет уладить дело о задолженности только после завершения бракоразводного процесса. В январе 2021 года в Сети появились скриншоты сообщений от имени Хаммера. Актер якобы писал одной женщине, что он "100-процентный каннибал" и хочет "выпить ее кровь". Впоследствии его обвиняли в эмоциональном и сексуальном насилии. В июле издание TMZ сообщало, что оставшийся без ролей после скандалов артист стал продавать таймшеры на Каймановых островах. Позже журнал Vanity Fair опубликовал статью, в которой утверждается, что Роберт Дауни-младший решил поддержать коллегу. Он оплатил шесть месяц пребывания Арми в реабилитационном центре, разрешил пожить в своем доме в Лос-Анджелесе и помогал ему финансово.Хаммер известен по ролям в проектах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

https://ria.ru/20221021/kevinspacey-1825579889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, american express