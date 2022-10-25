https://ria.ru/20221025/grad-1826437678.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска почти за 10 минут выпустили по двум районам Донецка пять ракет из "Града" и три снаряда калибром 155 миллиметров, а также четыре снаряда... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:48

2022-10-25T09:48

2022-10-25T09:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за 10 минут выпустили по двум районам Донецка пять ракет из "Града" и три снаряда калибром 155 миллиметров, а также четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.14 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 09.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.23 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины