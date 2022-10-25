https://ria.ru/20221025/grad-1826437678.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска почти за 10 минут выпустили по двум районам Донецка пять ракет из "Града" и три снаряда калибром 155 миллиметров, а также четыре снаряда... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:48
2022-10-25T09:48
2022-10-25T09:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за 10 минут выпустили по двум районам Донецка пять ракет из "Града" и три снаряда калибром 155 миллиметров, а также четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.14 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 09.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.23 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:48 25.10.2022 (обновлено: 09:58 25.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
ВСУ выпустили восемь снарядов по Донецку почти за десять минут, в том числе из "Града"