https://ria.ru/20221025/govyadina-1826482082.html
Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год
Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год - РИА Новости, 25.10.2022
Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год
Беспошлинный импорт в Россию говядины на следующий год может быть продлён, при этом в отношении свинины подобные меры не планируются, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:58
2022-10-25T11:58
2022-10-25T11:58
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
продукты
мясо
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Беспошлинный импорт в Россию говядины на следующий год может быть продлён, при этом в отношении свинины подобные меры не планируются, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Беспошлинный импорт говядины может быть продлен на следующий год, по свинине эта мера не планируется. Решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - говорится в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.Такая мера позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков мяса, считают в министерстве.При этом что касается решения в отношении свинины, то министерство объясняет это тем, что производители полностью закрывают внутренние потребности в этом виде мяса, а рост его производства (на 6,2% за первые три квартала года) способствует поддержанию стабильных отпускных цен.
https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукты, мясо
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Продукты, Мясо
Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год
Минсельхоз планирует продлить беспошлинный импорт говядины в Россию на следующий год
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Беспошлинный импорт в Россию говядины на следующий год может быть продлён, при этом в отношении свинины подобные меры не планируются, говорится в сообщении
Минсельхоза РФ.
"Беспошлинный импорт говядины может быть продлен на следующий год, по свинине эта мера не планируется. Решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - говорится в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.
Такая мера позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков мяса, считают в министерстве.
При этом что касается решения в отношении свинины, то министерство объясняет это тем, что производители полностью закрывают внутренние потребности в этом виде мяса, а рост его производства (на 6,2% за первые три квартала года) способствует поддержанию стабильных отпускных цен.