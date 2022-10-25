https://ria.ru/20221025/govyadina-1826482082.html

Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год

Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год - РИА Новости, 25.10.2022

Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год

Беспошлинный импорт в Россию говядины на следующий год может быть продлён, при этом в отношении свинины подобные меры не планируются, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:58

2022-10-25T11:58

2022-10-25T11:58

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

продукты

мясо

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Беспошлинный импорт в Россию говядины на следующий год может быть продлён, при этом в отношении свинины подобные меры не планируются, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Беспошлинный импорт говядины может быть продлен на следующий год, по свинине эта мера не планируется. Решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - говорится в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.Такая мера позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков мяса, считают в министерстве.При этом что касается решения в отношении свинины, то министерство объясняет это тем, что производители полностью закрывают внутренние потребности в этом виде мяса, а рост его производства (на 6,2% за первые три квартала года) способствует поддержанию стабильных отпускных цен.

https://ria.ru/20220725/importozameschenie-1804291754.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукты, мясо