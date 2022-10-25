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Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год - РИА Новости, 25.10.2022
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Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год
Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год - РИА Новости, 25.10.2022
Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год
Беспошлинный импорт в Россию говядины на следующий год может быть продлён, при этом в отношении свинины подобные меры не планируются, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:58
2022-10-25T11:58
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
продукты
мясо
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Беспошлинный импорт в Россию говядины на следующий год может быть продлён, при этом в отношении свинины подобные меры не планируются, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."Беспошлинный импорт говядины может быть продлен на следующий год, по свинине эта мера не планируется. Решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - говорится в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.Такая мера позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков мяса, считают в министерстве.При этом что касается решения в отношении свинины, то министерство объясняет это тем, что производители полностью закрывают внутренние потребности в этом виде мяса, а рост его производства (на 6,2% за первые три квартала года) способствует поддержанию стабильных отпускных цен.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукты, мясо
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Продукты, Мясо
11:58 25.10.2022
 
Беспошлинный импорт говядины в Россию хотят продлить на следующий год

Минсельхоз планирует продлить беспошлинный импорт говядины в Россию на следующий год

© Depositphotos.com / ElnarizМясоперерабатывающий завод
Мясоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Depositphotos.com / Elnariz
Мясоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Беспошлинный импорт в Россию говядины на следующий год может быть продлён, при этом в отношении свинины подобные меры не планируются, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Беспошлинный импорт говядины может быть продлен на следующий год, по свинине эта мера не планируется. Решение продлить тарифные льготы с нулевой пошлиной на говядину принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - говорится в сообщении на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.
Такая мера позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать переработчиков мяса, считают в министерстве.
При этом что касается решения в отношении свинины, то министерство объясняет это тем, что производители полностью закрывают внутренние потребности в этом виде мяса, а рост его производства (на 6,2% за первые три квартала года) способствует поддержанию стабильных отпускных цен.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ПродуктыМясо
 
 
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