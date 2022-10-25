https://ria.ru/20221025/gorlovka-1826438063.html

ВСУ обстреляли школу и поликлинику в Горловке

ВСУ обстреляли школу и поликлинику в Горловке - РИА Новости, 25.10.2022

ВСУ обстреляли школу и поликлинику в Горловке

Здание управления труда и социальной защиты населения, поликлиника, а также школа повреждены при обстреле Никитовского района Горловки в ДНР украинскими... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:50

2022-10-25T09:50

2022-10-25T12:35

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

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стирол

telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Здание управления труда и социальной защиты населения, поликлиника, а также школа повреждены при обстреле Никитовского района Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден ряд социальных объектов Никитовского района Горловки, расположенных по улице Черняховского: управление труда и социальной защиты населения Никитовского района города Горловка, здание поликлиники, школа № 30. Информация о разрушениях продолжает поступать", - написал он в своем Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что при обстреле Горловки повреждено здание территориального центра социального обслуживания по улице Вознесенского.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221025/obstrel-1826424307.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, telegram (приложение)