https://ria.ru/20221025/gorlovka-1826438063.html
ВСУ обстреляли школу и поликлинику в Горловке
ВСУ обстреляли школу и поликлинику в Горловке - РИА Новости, 25.10.2022
ВСУ обстреляли школу и поликлинику в Горловке
Здание управления труда и социальной защиты населения, поликлиника, а также школа повреждены при обстреле Никитовского района Горловки в ДНР украинскими... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:50
2022-10-25T09:50
2022-10-25T12:35
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Здание управления труда и социальной защиты населения, поликлиника, а также школа повреждены при обстреле Никитовского района Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден ряд социальных объектов Никитовского района Горловки, расположенных по улице Черняховского: управление труда и социальной защиты населения Никитовского района города Горловка, здание поликлиники, школа № 30. Информация о разрушениях продолжает поступать", - написал он в своем Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР добавил, что при обстреле Горловки повреждено здание территориального центра социального обслуживания по улице Вознесенского.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826424307.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Telegram (приложение)
09:50 25.10.2022 (обновлено: 12:35 25.10.2022)
ВСУ обстреляли школу и поликлинику в Горловке
Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли здание управления труда, школу и поликлинику