https://ria.ru/20221025/gazifikatsiya-1826717925.html

Уровень газификации Адыгеи к концу 2025 года доведут до 97%

Уровень газификации Адыгеи к концу 2025 года доведут до 97% - РИА Новости, 25.10.2022

Уровень газификации Адыгеи к концу 2025 года доведут до 97%

Власти Адыгеи планируют к концу 2025 года довести уровень газификации региона до 97%, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:40

2022-10-25T17:40

2022-10-25T17:40

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

жкх

экономика

газпром межрегионгаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586449556_0:145:2696:1661_1920x0_80_0_0_22f1f0ae65015a0b6155a816c92b868f.jpg

МАЙКОП, 25 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи планируют к концу 2025 года довести уровень газификации региона до 97%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Уровень снабжения республики природным и сжиженным газом достиг 94,7%, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. По данным властей региона, общая протяженность газораспределительной системы в регионе составляет около пяти тысяч километров, магистральных газопроводов – 625 километров, к газовым сетям подключены 172,5 тысяч абонентов.Газоснабжение потребителей обеспечивают 27 газораспределительных станций, однако пять из них уже перегружены. Власти Адыгея попросили сдвинуть запланированную реконструкцию на более ранний срок, и вопрос по ускорению начала работ в поселках Прикубанский и Псекупс, а также ауле Хаштук при поддержке сенаторов и руководства "Газпром межрегионгаз" начал решаться, говорится в сообщении.Глава Адыгеи отметил, что реконструкция на этих участках позволит обеспечить газом перспективные инвестиционные площадки. Также власти Адыгеи сообщили о том, что до конца 2023 года планируется сдать новые ГРС с газопроводами высокого давления "Новый Сад" и "Индустриальный парк".По данным республиканских властей, по программе социальной догазификации газом будут обеспечены свыше 6,2 тысяч домовладений в 180 населенных пунктах региона. "Уже подано почти 5,5 тыс. заявок на присоединение к газовым сетям, заключено более 4 тыс. договоров. В помощь населению (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1,2 групп, малоимущие семьи) ввели соответствующие меры поддержки. Согласно поручению Президента России Владимира Путина размеры выплат будут увеличены с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Эти и другие принимаемые меры позволят к концу 2025 года повысить уровень газификации региона до 97%", - говорится в сообщении.Вместе с тем региону было рекомендовано усилить темпы подключения новых абонентов в рамках соцдогазификации. Глава Адыгеи заверил, что власти республики совместно с ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" примут соответствующие меры, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20221013/avtoobkhod-1823667299.html

https://ria.ru/20221006/adygeya-1822151554.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, россия, жкх, экономика, газпром межрегионгаз