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Уровень газификации Адыгеи к концу 2025 года доведут до 97% - РИА Новости, 25.10.2022
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20221025/gazifikatsiya-1826717925.html
Уровень газификации Адыгеи к концу 2025 года доведут до 97%
Уровень газификации Адыгеи к концу 2025 года доведут до 97% - РИА Новости, 25.10.2022
Уровень газификации Адыгеи к концу 2025 года доведут до 97%
Власти Адыгеи планируют к концу 2025 года довести уровень газификации региона до 97%, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:40
2022-10-25T17:40
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
жкх
экономика
газпром межрегионгаз
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МАЙКОП, 25 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи планируют к концу 2025 года довести уровень газификации региона до 97%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Уровень снабжения республики природным и сжиженным газом достиг 94,7%, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. По данным властей региона, общая протяженность газораспределительной системы в регионе составляет около пяти тысяч километров, магистральных газопроводов – 625 километров, к газовым сетям подключены 172,5 тысяч абонентов.Газоснабжение потребителей обеспечивают 27 газораспределительных станций, однако пять из них уже перегружены. Власти Адыгея попросили сдвинуть запланированную реконструкцию на более ранний срок, и вопрос по ускорению начала работ в поселках Прикубанский и Псекупс, а также ауле Хаштук при поддержке сенаторов и руководства "Газпром межрегионгаз" начал решаться, говорится в сообщении.Глава Адыгеи отметил, что реконструкция на этих участках позволит обеспечить газом перспективные инвестиционные площадки. Также власти Адыгеи сообщили о том, что до конца 2023 года планируется сдать новые ГРС с газопроводами высокого давления "Новый Сад" и "Индустриальный парк".По данным республиканских властей, по программе социальной догазификации газом будут обеспечены свыше 6,2 тысяч домовладений в 180 населенных пунктах региона. "Уже подано почти 5,5 тыс. заявок на присоединение к газовым сетям, заключено более 4 тыс. договоров. В помощь населению (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1,2 групп, малоимущие семьи) ввели соответствующие меры поддержки. Согласно поручению Президента России Владимира Путина размеры выплат будут увеличены с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Эти и другие принимаемые меры позволят к концу 2025 года повысить уровень газификации региона до 97%", - говорится в сообщении.Вместе с тем региону было рекомендовано усилить темпы подключения новых абонентов в рамках соцдогазификации. Глава Адыгеи заверил, что власти республики совместно с ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" примут соответствующие меры, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20221013/avtoobkhod-1823667299.html
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мурат кумпилов, россия, жкх, экономика, газпром межрегионгаз
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, ЖКХ, Экономика, Газпром межрегионгаз
17:40 25.10.2022
 

Уровень газификации Адыгеи к концу 2025 года доведут до 97%

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Газовая конфорка
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МАЙКОП, 25 окт – РИА Новости. Власти Адыгеи планируют к концу 2025 года довести уровень газификации региона до 97%, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Уровень снабжения республики природным и сжиженным газом достиг 94,7%, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. По данным властей региона, общая протяженность газораспределительной системы в регионе составляет около пяти тысяч километров, магистральных газопроводов – 625 километров, к газовым сетям подключены 172,5 тысяч абонентов.
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В Адыгее завершено строительство автомобильного обхода Майкопа
Газоснабжение потребителей обеспечивают 27 газораспределительных станций, однако пять из них уже перегружены. Власти Адыгея попросили сдвинуть запланированную реконструкцию на более ранний срок, и вопрос по ускорению начала работ в поселках Прикубанский и Псекупс, а также ауле Хаштук при поддержке сенаторов и руководства "Газпром межрегионгаз" начал решаться, говорится в сообщении.
Глава Адыгеи отметил, что реконструкция на этих участках позволит обеспечить газом перспективные инвестиционные площадки. Также власти Адыгеи сообщили о том, что до конца 2023 года планируется сдать новые ГРС с газопроводами высокого давления "Новый Сад" и "Индустриальный парк".
По данным республиканских властей, по программе социальной догазификации газом будут обеспечены свыше 6,2 тысяч домовладений в 180 населенных пунктах региона. "Уже подано почти 5,5 тыс. заявок на присоединение к газовым сетям, заключено более 4 тыс. договоров. В помощь населению (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1,2 групп, малоимущие семьи) ввели соответствующие меры поддержки. Согласно поручению Президента России Владимира Путина размеры выплат будут увеличены с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Эти и другие принимаемые меры позволят к концу 2025 года повысить уровень газификации региона до 97%", - говорится в сообщении.
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Вместе с тем региону было рекомендовано усилить темпы подключения новых абонентов в рамках соцдогазификации. Глава Адыгеи заверил, что власти республики совместно с ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" примут соответствующие меры, добавляется в релизе.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРоссияЖКХЭкономикаГазпром межрегионгаз
 
 
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