https://ria.ru/20221025/gaz-1826698242.html

Швейцария следит за дискуссиями в ЕС о потолке цен на российский газ

Швейцария следит за дискуссиями в ЕС о потолке цен на российский газ - РИА Новости, 25.10.2022

Швейцария следит за дискуссиями в ЕС о потолке цен на российский газ

Минэкономики Швейцарии следит за дискуссиями в ЕС о введении потолка цен на российский газ и анализирует его последствия для страны, но отказывается говорить,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:58

2022-10-25T16:58

2022-10-25T17:05

экономика

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ЖЕНЕВА, 25 окт – РИА Новости. Минэкономики Швейцарии следит за дискуссиями в ЕС о введении потолка цен на российский газ и анализирует его последствия для страны, но отказывается говорить, будет ли страна участвовать в этом процессе, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ведомства Брижит Мадер."Швейцария следит за дискуссиями ЕС в области энергетики и анализирует их последствия для нашей страны. Мы не можем сказать больше на данный момент", - ответила она на вопрос, как отреагирует Швейцария на просьбу Европейской комиссии принять участие в установлении потолка цен на российский газ.Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перед встречей министров энергетики Евросоюза выпустила рекомендации, согласно которым в ЕС считают, что для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в нем должны участвовать также Великобритания и Швейцария.Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в пятницу предположил, что новые энергомеры могут быть согласованы министрами энергетики за две-три недели, после чего они могут быть быстро внедрены.Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что может созвать новый саммит Евросоюза для утверждения мер по снижению цен на энергию, если министры не смогут достичь компромисса. Мишель отметил, что идея заключается в том, чтобы в ноябре новые энергомеры уже были согласованы.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826601828.html

https://ria.ru/20221025/es-1826466477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, еврокомиссия, швейцария, россия, санкции, санкции в отношении россии