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В газовой отрасли Греции сообщили о резком снижении цены на СПГ - РИА Новости, 25.10.2022
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В газовой отрасли Греции сообщили о резком снижении цены на СПГ
В газовой отрасли Греции сообщили о резком снижении цены на СПГ - РИА Новости, 25.10.2022
В газовой отрасли Греции сообщили о резком снижении цены на СПГ
Все мощности терминала СПГ Ревитуса по регазификации, приему и хранению СПГ выкуплены, из-за большого объема предложения цена на газ снизилась, заявил РИА... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:20
2022-10-25T14:20
экономика
цены на нефть
греция
болгария
афины
газпром
турецкий поток
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АФИНЫ, 25 окт – РИА Новости. Все мощности терминала СПГ Ревитуса по регазификации, приему и хранению СПГ выкуплены, из-за большого объема предложения цена на газ снизилась, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.Терминал на острове Ревитуса вблизи Афин в настоящее время является единственным СПГ-терминалом в Греции и одной из важнейших частей энергетической инфраструктуры страны и всей Юго-Восточной Европы. По официальным данным оператора газотранспортной системы DESFA, поставки СПГ на Ревитусу в этом году до августа были на 63% выше, чем в прошлом году. В августе они были на 154% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года, а количество отгрузок увеличилось более чем в два раза (+145%)."В Ревитусе поставили дополнительное хранилище, второй плавучий резервуар. Он используется не для немедленной подачи в (газотранспортную) систему, а на случай снятия пиковых нагрузок по газопотреблению, на случай, если что-то произойдет с "Турецким потоком", или будет происходить с поставками СПГ. Сейчас все приходящие суда регазифицируются согласно плану DESFA, где расписаны все слоты, в какое время должны приходить суда. У них возможность регазификации от 13 до 18 дней", - сказал собеседник агентства."Соответственно, в тот период, когда потребление очень сильно падает, а нужно срочно разгрузить существующие мощности терминала под приход уже следующих судов, на биржу в момент сбрасывается большое количество газа по цене, иногда даже в два раза ниже, чем контрактная цена газа, импортируемого из России по "Турецкому потоку" всеми основными потребителями", - сказал он.В месяц терминал принимает по шесть-восемь газовозов. По словам источника, мощности ограничены."Если мы сравниваем с прошлым годом, то недозагрузка терминала могла составить 15% по итогам года, и даже 20%, не все слоты были выкуплены операторами. В этом году с учетом того, что ограничены поставки "Газпромом" газа в Болгарию, в этот момент в мае были выкуплены абсолютно все имеющиеся мощности по регазификации, по приему и хранению СПГ. Объем поступающего СПГ существенно возрос, и все мощности были раскуплены. Местные компании заключали контракты на поставку СПГ (вместо трубопроводного газа)", - сказал он.По его словам, Болгарии нужен газ, и технически она может получать его из Греции по введенному недавно интерконнектору – межсистемному газопроводу Греция-Болгария."С "Газпромом" болгары так и не договорились. Поэтому газ "Газпрома" они не потребляют. У них СПГ и в перспективе азербайджанский газ. Небольшие объемы (азербайджанского газа) у них были законтрактованы. Понятно, что увеличить закупки по азербайджанскому направлению будет достаточно проблематично, так как расширение мощности - это серьезный и затратный проект. Но с точки зрения обещаний для того, чтобы успокоить местных потребителей, этот политический вариант широко рекламируется", - сказал источник.Трубопроводный газ из Азербайджана начал поступать в Грецию с прошлого года по Трансадриатическому газопроводу TAP, являющемуся частью Южного газового коридора. Газ по TAP поступает в Италию, Грецию и Болгарию. Пропускная способность TAP - 10 миллиардов кубометров в год, сейчас обсуждается ее удвоение - до 20 миллиардов кубометров газа в год.
https://ria.ru/20221025/es-1826466477.html
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экономика, цены на нефть, греция, болгария, афины, газпром, турецкий поток
Экономика, Цены на нефть, Греция, Болгария, Афины, Газпром, Турецкий поток
14:20 25.10.2022
 
В газовой отрасли Греции сообщили о резком снижении цены на СПГ

В газовой отрасли Греции объявили о снижении цен на СПГ из-за большого объема предложения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 окт – РИА Новости. Все мощности терминала СПГ Ревитуса по регазификации, приему и хранению СПГ выкуплены, из-за большого объема предложения цена на газ снизилась, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.
Терминал на острове Ревитуса вблизи Афин в настоящее время является единственным СПГ-терминалом в Греции и одной из важнейших частей энергетической инфраструктуры страны и всей Юго-Восточной Европы. По официальным данным оператора газотранспортной системы DESFA, поставки СПГ на Ревитусу в этом году до августа были на 63% выше, чем в прошлом году. В августе они были на 154% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года, а количество отгрузок увеличилось более чем в два раза (+145%).
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"В Ревитусе поставили дополнительное хранилище, второй плавучий резервуар. Он используется не для немедленной подачи в (газотранспортную) систему, а на случай снятия пиковых нагрузок по газопотреблению, на случай, если что-то произойдет с "Турецким потоком", или будет происходить с поставками СПГ. Сейчас все приходящие суда регазифицируются согласно плану DESFA, где расписаны все слоты, в какое время должны приходить суда. У них возможность регазификации от 13 до 18 дней", - сказал собеседник агентства.
"Соответственно, в тот период, когда потребление очень сильно падает, а нужно срочно разгрузить существующие мощности терминала под приход уже следующих судов, на биржу в момент сбрасывается большое количество газа по цене, иногда даже в два раза ниже, чем контрактная цена газа, импортируемого из России по "Турецкому потоку" всеми основными потребителями", - сказал он.
В месяц терминал принимает по шесть-восемь газовозов. По словам источника, мощности ограничены.
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"Если мы сравниваем с прошлым годом, то недозагрузка терминала могла составить 15% по итогам года, и даже 20%, не все слоты были выкуплены операторами. В этом году с учетом того, что ограничены поставки "Газпромом" газа в Болгарию, в этот момент в мае были выкуплены абсолютно все имеющиеся мощности по регазификации, по приему и хранению СПГ. Объем поступающего СПГ существенно возрос, и все мощности были раскуплены. Местные компании заключали контракты на поставку СПГ (вместо трубопроводного газа)", - сказал он.
По его словам, Болгарии нужен газ, и технически она может получать его из Греции по введенному недавно интерконнектору – межсистемному газопроводу Греция-Болгария.
"С "Газпромом" болгары так и не договорились. Поэтому газ "Газпрома" они не потребляют. У них СПГ и в перспективе азербайджанский газ. Небольшие объемы (азербайджанского газа) у них были законтрактованы. Понятно, что увеличить закупки по азербайджанскому направлению будет достаточно проблематично, так как расширение мощности - это серьезный и затратный проект. Но с точки зрения обещаний для того, чтобы успокоить местных потребителей, этот политический вариант широко рекламируется", - сказал источник.
Трубопроводный газ из Азербайджана начал поступать в Грецию с прошлого года по Трансадриатическому газопроводу TAP, являющемуся частью Южного газового коридора. Газ по TAP поступает в Италию, Грецию и Болгарию. Пропускная способность TAP - 10 миллиардов кубометров в год, сейчас обсуждается ее удвоение - до 20 миллиардов кубометров газа в год.
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