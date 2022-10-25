https://ria.ru/20221025/gaz-1826622360.html
Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России
Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России - РИА Новости, 25.10.2022
Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России
Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск, сообщил... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:00
2022-10-25T14:00
2022-10-25T14:15
специальная военная операция на украине
экономика
запорожская область
россия
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение региона. После этого было принято решение проложить газопровод Бердянск-Мелитополь, чтобы запитать оставшуюся без газа часть региона."Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов. В тепле уже находится 3 тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, после запуска нового газопровода газ из Бердянска будет подан в Мелитополь и другие населенные пункты области.
https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812118821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, запорожская область, россия, бердянск
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Запорожская область, Россия, Бердянск
14:00 25.10.2022 (обновлено: 14:15 25.10.2022)
Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России
Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о подключении области к газотранспортной системе России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение региона. После этого было принято решение проложить газопровод Бердянск-Мелитополь, чтобы запитать оставшуюся без газа часть региона.
"Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов. В тепле уже находится 3 тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, после запуска нового газопровода газ из Бердянска будет подан в Мелитополь
и другие населенные пункты области.