https://ria.ru/20221025/gaz-1826622360.html

Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России

Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России - РИА Новости, 25.10.2022

Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России

Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск, сообщил... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:00

2022-10-25T14:00

2022-10-25T14:15

специальная военная операция на украине

экономика

запорожская область

россия

бердянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798943066_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_c4c3e092538401d81c6e5e4aa83500e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации, первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Киевские власти в июле этого года отключили газоснабжение региона. После этого было принято решение проложить газопровод Бердянск-Мелитополь, чтобы запитать оставшуюся без газа часть региона."Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе Российской Федерации. Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов. В тепле уже находится 3 тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, после запуска нового газопровода газ из Бердянска будет подан в Мелитополь и другие населенные пункты области.

https://ria.ru/20220825/zaporozhe-1812118821.html

запорожская область

россия

бердянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, запорожская область, россия, бердянск