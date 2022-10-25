https://ria.ru/20221025/gaz-1826433849.html

В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции

В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции - РИА Новости, 25.10.2022

В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции

Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции, заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:22

2022-10-25T09:22

2022-10-25T09:26

цены на нефть

владимир путин

европа

турция

россия

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153310/62/1533106255_0:100:1000:663_1920x0_80_0_0_4bbe3a45e98b67b13ca6b54982c42264.jpg

АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции, заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью турецкой газете Dünya, добавив, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти и что импорт из России является проблемой.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. В Кремле заявляли, что инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что Европа может использовать российский газ через Турцию. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.Сикела заявил газете, что в Европе импорт из России рассматривается как серьезная проблема, возложив вину на высокие цены на топливо на РФ.В Москве ранее не раз указывали, что повышение цен на нефть и газ является следствием недальновидной политики Запада.Говоря о проекте "газового хаба" в Турции, чешский министр заявил, что он вызывает ряд вопросов. "Вопрос в том, как будет работать этот центр? Потому что Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его", - сказал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221024/gaz-1826313677.html

https://ria.ru/20221025/gaz-1826419410.html

европа

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, владимир путин, европа, турция, россия, санкции в отношении россии, экономика