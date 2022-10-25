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В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции - РИА Новости, 25.10.2022
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В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции
В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции - РИА Новости, 25.10.2022
В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции
Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции, заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:22
2022-10-25T09:26
цены на нефть
владимир путин
европа
турция
россия
санкции в отношении россии
экономика
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АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции, заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью турецкой газете Dünya, добавив, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти и что импорт из России является проблемой.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. В Кремле заявляли, что инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что Европа может использовать российский газ через Турцию. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.Сикела заявил газете, что в Европе импорт из России рассматривается как серьезная проблема, возложив вину на высокие цены на топливо на РФ.В Москве ранее не раз указывали, что повышение цен на нефть и газ является следствием недальновидной политики Запада.Говоря о проекте "газового хаба" в Турции, чешский министр заявил, что он вызывает ряд вопросов. "Вопрос в том, как будет работать этот центр? Потому что Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его", - сказал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221024/gaz-1826313677.html
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цены на нефть, владимир путин, европа, турция, россия, санкции в отношении россии, экономика
Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Турция, Россия, Санкции в отношении России, Экономика
09:22 25.10.2022 (обновлено: 09:26 25.10.2022)
 
В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции

В Чехии заявили, что ожидают отказа Европы от закупки российского газа в Турции

© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : "Турецкий поток"
Символический сварной шов "Турецкого потока". Архивное фото
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АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции, заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью турецкой газете Dünya, добавив, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти и что импорт из России является проблемой.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. В Кремле заявляли, что инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что Европа может использовать российский газ через Турцию. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.
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Сикела заявил газете, что в Европе импорт из России рассматривается как серьезная проблема, возложив вину на высокие цены на топливо на РФ.
В Москве ранее не раз указывали, что повышение цен на нефть и газ является следствием недальновидной политики Запада.
Говоря о проекте "газового хаба" в Турции, чешский министр заявил, что он вызывает ряд вопросов. "Вопрос в том, как будет работать этот центр? Потому что Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его", - сказал он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Цены на нефтьВладимир ПутинЕвропаТурцияРоссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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