09:22 25.10.2022 (обновлено: 09:26 25.10.2022)
В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции
В Чехии заявили, что ожидают отказа Европы от закупки российского газа в Турции
© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
© Фото : "Турецкий поток"
Символический сварной шов "Турецкого потока". Архивное фото
АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции, заявил министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела в интервью турецкой газете Dünya, добавив, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти и что импорт из России является проблемой.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. В Кремле заявляли, что инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что Европа может использовать российский газ через Турцию. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.
Сикела заявил газете, что в Европе импорт из России рассматривается как серьезная проблема, возложив вину на высокие цены на топливо на РФ.
В Москве ранее не раз указывали, что повышение цен на нефть и газ является следствием недальновидной политики Запада.
Говоря о проекте "газового хаба" в Турции, чешский министр заявил, что он вызывает ряд вопросов. "Вопрос в том, как будет работать этот центр? Потому что Европа будет знать, что это российский газ. Я ожидаю, что Европа не купит его", - сказал он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.