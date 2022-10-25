https://ria.ru/20221025/gaz-1826419410.html

СМИ: в ЕК хотят задействовать Британию и Швейцарию в ограничении цен на газ

СМИ: в ЕК хотят задействовать Британию и Швейцарию в ограничении цен на газ - РИА Новости, 25.10.2022

СМИ: в ЕК хотят задействовать Британию и Швейцарию в ограничении цен на газ

Еврокомиссия перед встречей министров энергетики Евросоюза выпустила рекомендации, согласно которым для работы механизма ограничения цен на газ для генерации... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T04:57

2022-10-25T04:57

2022-10-25T06:24

александр де кроо

шарль мишель

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великобритания

евросоюз

еврокомиссия

бельгия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еврокомиссия перед встречей министров энергетики Евросоюза выпустила рекомендации, согласно которым для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в нем должны участвовать Великобритания и Швейцария, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Министры энергетики стран Евросоюза на встрече 25 октября обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для снижения цен. Главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по ряду мер. В их числе: создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.Кроме того, в ЕС намерены установить более высокую цену для экспорта электроэнергии по сравнению со стоимостью ее продажи на внутреннем рынке. Как подчеркнул источник, такая мера запрещена несколькими международными соглашениями между партнерами.Как отмечает агентство, Еврокомиссия предлагает установить цену на газ для электроэнергии на уровне, эквивалентном принятой TTF цене в 100-120 евро за мегаватт-час. Однако уровень ограничений для европейских стран будет зависеть от количества работающих на газе электростанций в каждой стране.Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в пятницу предположил, что новые меры могут быть согласованы министрами энергетики за две-три недели, после чего их могут быстро внедрить.

https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816765168.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/eksport-1822934104.html

швейцария

великобритания

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александр де кроо, шарль мишель, швейцария, великобритания, евросоюз, еврокомиссия, бельгия