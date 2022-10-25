https://ria.ru/20221025/gaz-1826419410.html
СМИ: в ЕК хотят задействовать Британию и Швейцарию в ограничении цен на газ
СМИ: в ЕК хотят задействовать Британию и Швейцарию в ограничении цен на газ - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ: в ЕК хотят задействовать Британию и Швейцарию в ограничении цен на газ
Еврокомиссия перед встречей министров энергетики Евросоюза выпустила рекомендации, согласно которым для работы механизма ограничения цен на газ для генерации... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T04:57
2022-10-25T04:57
2022-10-25T06:24
александр де кроо
шарль мишель
швейцария
великобритания
евросоюз
еврокомиссия
бельгия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еврокомиссия перед встречей министров энергетики Евросоюза выпустила рекомендации, согласно которым для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в нем должны участвовать Великобритания и Швейцария, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Министры энергетики стран Евросоюза на встрече 25 октября обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для снижения цен. Главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по ряду мер. В их числе: создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.Кроме того, в ЕС намерены установить более высокую цену для экспорта электроэнергии по сравнению со стоимостью ее продажи на внутреннем рынке. Как подчеркнул источник, такая мера запрещена несколькими международными соглашениями между партнерами.Как отмечает агентство, Еврокомиссия предлагает установить цену на газ для электроэнергии на уровне, эквивалентном принятой TTF цене в 100-120 евро за мегаватт-час. Однако уровень ограничений для европейских стран будет зависеть от количества работающих на газе электростанций в каждой стране.Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в пятницу предположил, что новые меры могут быть согласованы министрами энергетики за две-три недели, после чего их могут быстро внедрить.
https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816765168.html
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александр де кроо, шарль мишель, швейцария, великобритания, евросоюз, еврокомиссия, бельгия
Александр де Кроо, Шарль Мишель, Швейцария, Великобритания, Евросоюз, Еврокомиссия, Бельгия
04:57 25.10.2022 (обновлено: 06:24 25.10.2022)
СМИ: в ЕК хотят задействовать Британию и Швейцарию в ограничении цен на газ
Bloomberg: в ЕК хотят, чтобы Швейцария и Британия участвовали в ограничении цен на газ
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Еврокомиссия перед встречей министров энергетики Евросоюза выпустила рекомендации, согласно которым для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в нем должны участвовать Великобритания и Швейцария, передает
агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Министры энергетики стран Евросоюза на встрече 25 октября обсудят введение новых мер в ответ на энергетический кризис, в том числе для снижения цен. Главы государств призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС оперативно принять решения по ряду мер. В их числе: создание временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии, внедрение дополнительного ценового бенчмарка для газа, который бы лучше отражал ситуацию на рынке, нежели широко принятый TTF, а также проведение обязательных совместных закупок "голубого топлива" для ЕС, создание временного динамического ценового коридора для ограничения всплесков его стоимости на рынке.
"Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным", - говорится в материале агентства.
Кроме того, в ЕС намерены установить более высокую цену для экспорта электроэнергии по сравнению со стоимостью ее продажи на внутреннем рынке. Как подчеркнул источник, такая мера запрещена несколькими международными соглашениями между партнерами.
Как отмечает агентство, Еврокомиссия предлагает установить цену на газ для электроэнергии на уровне, эквивалентном принятой TTF цене в 100-120 евро за мегаватт-час. Однако уровень ограничений для европейских стран будет зависеть от количества работающих на газе электростанций в каждой стране.
Еврокомиссия 18 октября представила ряд мер, которые могли бы быть применены в ЕС. Их в конце прошлой недели обсудили лидеры стран региона на саммите и в целом согласились с идеями ЕК.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо
в пятницу предположил, что новые меры могут быть согласованы министрами энергетики за две-три недели, после чего их могут быстро внедрить.