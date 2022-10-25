https://ria.ru/20221025/g20-1826755146.html

Песков: пока нет решения о том, кто возглавит российскую делегацию на G20

Песков: пока нет решения о том, кто возглавит российскую делегацию на G20 - РИА Новости, 25.10.2022

Песков: пока нет решения о том, кто возглавит российскую делегацию на G20

Москва еще не приняла решение о том, кто возглавит делегацию России на саммите "двадцатки" в Индонезии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:18

2022-10-25T19:18

2022-10-25T19:20

россия

индонезия

михаил мишустин

москва

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800860103_171:47:3042:1662_1920x0_80_0_0_51359b66314a0ce1b0329e42dc5d76eb.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва еще не приняла решение о том, кто возглавит делегацию России на саммите "двадцатки" в Индонезии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Telegram-канал Baza написал со ссылкой на источники в администрации президента, что, скорее всего, от России в форуме G20 от России примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, кто поедет от РФ на саммит "двадцатки".

https://ria.ru/20221020/razvedka-1825409330.html

россия

индонезия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индонезия, михаил мишустин, москва, большая двадцатка