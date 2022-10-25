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Песков: пока нет решения о том, кто возглавит российскую делегацию на G20
Песков: пока нет решения о том, кто возглавит российскую делегацию на G20 - РИА Новости, 25.10.2022
Песков: пока нет решения о том, кто возглавит российскую делегацию на G20
Москва еще не приняла решение о том, кто возглавит делегацию России на саммите "двадцатки" в Индонезии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:18
2022-10-25T19:18
2022-10-25T19:20
россия
индонезия
михаил мишустин
москва
большая двадцатка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва еще не приняла решение о том, кто возглавит делегацию России на саммите "двадцатки" в Индонезии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Telegram-канал Baza написал со ссылкой на источники в администрации президента, что, скорее всего, от России в форуме G20 от России примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли понимание, кто поедет от РФ на саммит "двадцатки".
https://ria.ru/20221020/razvedka-1825409330.html
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россия, индонезия, михаил мишустин, москва, большая двадцатка
Россия, Индонезия, Михаил Мишустин, Москва, Большая двадцатка
19:18 25.10.2022 (обновлено: 19:20 25.10.2022)
Песков: пока нет решения о том, кто возглавит российскую делегацию на G20
Песков сообщил, что решение о том, кто возглавит делегацию России на G20, еще не приняли