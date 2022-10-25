https://ria.ru/20221025/fts-1826436521.html

Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России

Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России - РИА Новости, 25.10.2022

Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России

Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив весомый вклад таможни в обеспечение... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:42

2022-10-25T09:42

2022-10-25T09:42

владимир путин

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив весомый вклад таможни в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днем таможенника Российской Федерации... Подчеркну, что сегодня, как и всегда, работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, умения достойно решать поставленные задачи", - обратился Путин к работникам ведомства."Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством", - говорится в телеграмме."На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", - отметил глава государства.Путин выразил уверенность, что работники ведомства и впредь будут действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству, и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.

https://ria.ru/20220913/trafik-1816378556.html

https://ria.ru/20221024/fts-1826158914.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)