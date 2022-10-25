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Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России - РИА Новости, 25.10.2022
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России
Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив весомый вклад таможни в обеспечение... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:42
2022-10-25T09:42
владимир путин
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив весомый вклад таможни в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днем таможенника Российской Федерации... Подчеркну, что сегодня, как и всегда, работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, умения достойно решать поставленные задачи", - обратился Путин к работникам ведомства."Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством", - говорится в телеграмме."На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", - отметил глава государства.Путин выразил уверенность, что работники ведомства и впредь будут действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству, и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
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владимир путин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Владимир Путин, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
09:42 25.10.2022
 
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России

Президент Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив весомый вклад таможни в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днем таможенника Российской Федерации... Подчеркну, что сегодня, как и всегда, работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, умения достойно решать поставленные задачи", - обратился Путин к работникам ведомства.
Большой порт Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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В ФТС сообщили о падении трафика балтийских портов России
"Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством", - говорится в телеграмме.
"На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", - отметил глава государства.
Путин выразил уверенность, что работники ведомства и впредь будут действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству, и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
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