https://ria.ru/20221025/fts-1826436521.html
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России - РИА Новости, 25.10.2022
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России
Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив весомый вклад таможни в обеспечение... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:42
2022-10-25T09:42
2022-10-25T09:42
владимир путин
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив весомый вклад таможни в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с Днем таможенника Российской Федерации... Подчеркну, что сегодня, как и всегда, работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, умения достойно решать поставленные задачи", - обратился Путин к работникам ведомства."Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством", - говорится в телеграмме."На протяжении многих лет ФТС России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", - отметил глава государства.Путин выразил уверенность, что работники ведомства и впредь будут действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству, и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
https://ria.ru/20220913/trafik-1816378556.html
https://ria.ru/20221024/fts-1826158914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Владимир Путин, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России
Президент Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником, отметив весомый вклад таможни в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны. Соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днем таможенника Российской Федерации... Подчеркну, что сегодня, как и всегда, работа в таможенных органах требует от сотрудников высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, умения достойно решать поставленные задачи", - обратился Путин к работникам ведомства.
"Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством", - говорится в телеграмме.
"На протяжении многих лет ФТС
России вносит весомый вклад в обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов страны, играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, в формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности", - отметил глава государства.
Путин выразил уверенность, что работники ведомства и впредь будут действовать твердо и решительно, четко выполнять свой профессиональный долг, беречь лучшие традиции ветеранов, честно служить Отечеству, и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.