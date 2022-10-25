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Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве - РИА Новости, 25.10.2022
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Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве
Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве - РИА Новости, 25.10.2022
Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве
Первый Российский винодельческий форумпройдет 24-26 ноября в Москве, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:59
2022-10-25T16:59
москва
фонд "росконгресс"
экономика
россия
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первый Российский винодельческий форумпройдет 24-26 ноября в Москве, сообщает Фонд Росконгресс.Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, НИЦ "Курчатовский институт" и ФСРО АВВР при поддержке правительства РФ. Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавила зампредправительства РФ Виктория Абрамченко, ее заместителями в оргкомитете стали Антон Кобяков – советник президента РФ, Дмитрий Киселев – предправления Ассоциации "ФСРО виноградарей и виноделов России", Михаил Ковальчук – президент НИЦ "Курчатовский институт".Развитие виноградарства и виноделия в России получило мощный импульс два года назад, со вступлением в силу федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", отделившего подлинно российские вина из отечественного винограда от винных напитков, сделанных на основе и импортного виноматериала (балка) в РФ. Создание ФСРО и разработка нового нормативно-правового регулирования способствуют реализации госполитики в области виноделия – продвижению вин защищенных наименований. По сути, в стране создается новая эффективная отрасль экономики, залог успеха которой – поддержка государства и структурированный научный подход."Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", – подчеркнул Кобяков.По мнению Киселева, форум должен стать местом концентрации отраслевой экспертизы.Ковальчук считает, что сотрудничество с учеными благоприятно влияет на сельское хозяйство."Благодаря своей мощной научной базе Курчатовский институт всего за несколько лет стал одним из лидеров изучения российского виноградарства и виноделия. Виноградарство – яркий пример того, как меняется сельское хозяйство благодаря эффективному сотрудничеству с учеными. Наука позволяет нам в короткий срок выйти на передовые позиции", - уверен он.Основная цель форума – создать дискуссионную площадку винной отрасли, объединив на ней производителей, ученых, регуляторов, экспертов, инвесторов, дистрибьютеров и потребителей. Форум призван содействовать развитию отрасли и станет эффективным инструментом для обсуждения ключевых проблем развития виноделия и виноградарства нашей страны и выработки их эффективных решений.
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москва, фонд "росконгресс", экономика, россия
Москва, Фонд "Росконгресс", Экономика, Россия
16:59 25.10.2022
 

Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве

© РосконгрессПервый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве
Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве
© Росконгресс
Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первый Российский винодельческий форумпройдет 24-26 ноября в Москве, сообщает Фонд Росконгресс.
Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, НИЦ "Курчатовский институт" и ФСРО АВВР при поддержке правительства РФ. Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавила зампредправительства РФ Виктория Абрамченко, ее заместителями в оргкомитете стали Антон Кобяков – советник президента РФ, Дмитрий Киселев – предправления Ассоциации "ФСРО виноградарей и виноделов России", Михаил Ковальчук – президент НИЦ "Курчатовский институт".
Продажа вина в супермаркете Яблоко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 17:18
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян
Развитие виноградарства и виноделия в России получило мощный импульс два года назад, со вступлением в силу федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", отделившего подлинно российские вина из отечественного винограда от винных напитков, сделанных на основе и импортного виноматериала (балка) в РФ. Создание ФСРО и разработка нового нормативно-правового регулирования способствуют реализации госполитики в области виноделия – продвижению вин защищенных наименований. По сути, в стране создается новая эффективная отрасль экономики, залог успеха которой – поддержка государства и структурированный научный подход.
"Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", – подчеркнул Кобяков.
По мнению Киселева, форум должен стать местом концентрации отраслевой экспертизы.
"У российского виноградарства и виноделия немало внешних и внутренних вызовов. Для взаимной координации общих усилий производителей, государства и науки важно иметь дискуссионную площадку соответствующего уровня, и первый Винный форум должен стать местом концентрации отраслевой экспертизы", – отметил он.
Ковальчук считает, что сотрудничество с учеными благоприятно влияет на сельское хозяйство.
"Благодаря своей мощной научной базе Курчатовский институт всего за несколько лет стал одним из лидеров изучения российского виноградарства и виноделия. Виноградарство – яркий пример того, как меняется сельское хозяйство благодаря эффективному сотрудничеству с учеными. Наука позволяет нам в короткий срок выйти на передовые позиции", - уверен он.
Бутылки вина на конвейере - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 15:07В России
Количество российских вин в супермаркетах удвоилось за два года
Основная цель форума – создать дискуссионную площадку винной отрасли, объединив на ней производителей, ученых, регуляторов, экспертов, инвесторов, дистрибьютеров и потребителей. Форум призван содействовать развитию отрасли и станет эффективным инструментом для обсуждения ключевых проблем развития виноделия и виноградарства нашей страны и выработки их эффективных решений.
 
МоскваФонд "Росконгресс"ЭкономикаРоссия
 
 
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