https://ria.ru/20221025/forum-1826698399.html

Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве

Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве - РИА Новости, 25.10.2022

Первый Российский винодельческий форум пройдет 24-26 ноября в Москве

Первый Российский винодельческий форумпройдет 24-26 ноября в Москве, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:59

2022-10-25T16:59

2022-10-25T16:59

москва

фонд "росконгресс"

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826693341_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_c14c757cacbd1bb51b3649c7e1a356fd.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первый Российский винодельческий форумпройдет 24-26 ноября в Москве, сообщает Фонд Росконгресс.Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, НИЦ "Курчатовский институт" и ФСРО АВВР при поддержке правительства РФ. Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавила зампредправительства РФ Виктория Абрамченко, ее заместителями в оргкомитете стали Антон Кобяков – советник президента РФ, Дмитрий Киселев – предправления Ассоциации "ФСРО виноградарей и виноделов России", Михаил Ковальчук – президент НИЦ "Курчатовский институт".Развитие виноградарства и виноделия в России получило мощный импульс два года назад, со вступлением в силу федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", отделившего подлинно российские вина из отечественного винограда от винных напитков, сделанных на основе и импортного виноматериала (балка) в РФ. Создание ФСРО и разработка нового нормативно-правового регулирования способствуют реализации госполитики в области виноделия – продвижению вин защищенных наименований. По сути, в стране создается новая эффективная отрасль экономики, залог успеха которой – поддержка государства и структурированный научный подход."Форум станет эффективным инструментом для развития виноградарства и виноделия, стимулирования их экспортного потенциала и формирования позитивного имиджа российского вина", – подчеркнул Кобяков.По мнению Киселева, форум должен стать местом концентрации отраслевой экспертизы.Ковальчук считает, что сотрудничество с учеными благоприятно влияет на сельское хозяйство."Благодаря своей мощной научной базе Курчатовский институт всего за несколько лет стал одним из лидеров изучения российского виноградарства и виноделия. Виноградарство – яркий пример того, как меняется сельское хозяйство благодаря эффективному сотрудничеству с учеными. Наука позволяет нам в короткий срок выйти на передовые позиции", - уверен он.Основная цель форума – создать дискуссионную площадку винной отрасли, объединив на ней производителей, ученых, регуляторов, экспертов, инвесторов, дистрибьютеров и потребителей. Форум призван содействовать развитию отрасли и станет эффективным инструментом для обсуждения ключевых проблем развития виноделия и виноградарства нашей страны и выработки их эффективных решений.

https://ria.ru/20221012/vino-1823457700.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/vino-1815673022.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, фонд "росконгресс", экономика, россия