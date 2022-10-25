https://ria.ru/20221025/flag-1826450199.html

Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики

Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики - РИА Новости, 25.10.2022

Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики

Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:44

2022-10-25T10:44

2022-10-25T10:44

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики."Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем флага Донецкой народной республики! Как символ борьбы и гордости за Донбасс он занимает особое место в нашей жизни. А сегодня он имеет новые смыслы: под этим флагом, как и флагом нашего государства – России, идет освобождение от неонацистов исконно русских земель", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пушилина, флаг ДНР знают во всем мире, он объединяет отважных и честных людей, верных своей земле и ее героическому прошлому.Он добавил, что необходимо передавать "такое трепетное отношение к флагу республики нашим детям, они должны знать и помнить, при каких героических обстоятельствах он появился".Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221021/dnr-1825725745.html

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донбасс