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Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики
Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики - РИА Новости, 25.10.2022
Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики
Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:44
2022-10-25T10:44
2022-10-25T10:44
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики."Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем флага Донецкой народной республики! Как символ борьбы и гордости за Донбасс он занимает особое место в нашей жизни. А сегодня он имеет новые смыслы: под этим флагом, как и флагом нашего государства – России, идет освобождение от неонацистов исконно русских земель", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Пушилина, флаг ДНР знают во всем мире, он объединяет отважных и честных людей, верных своей земле и ее героическому прошлому.Он добавил, что необходимо передавать "такое трепетное отношение к флагу республики нашим детям, они должны знать и помнить, при каких героических обстоятельствах он появился".Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221021/dnr-1825725745.html
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донбасс
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс
Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики
Врио главы ДНР Пушилин поздравил земляков с днем флага Донецкой народной республики