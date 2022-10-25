https://ria.ru/20221025/finlyandiya-1826443123.html
Финская компания Wärtsilä списала 200 миллионов евро после ухода из России
Финская компания Wärtsilä списала 200 миллионов евро после ухода из России - РИА Новости, 25.10.2022
Финская компания Wärtsilä списала 200 миллионов евро после ухода из России
Операционный результат финской машиностроительной компании Wärtsilä пострадал в том числе из-за расходов в 200 миллионов евро, связанных с уходом компании из... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:12
2022-10-25T10:12
2022-10-25T10:12
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт — РИА Новости. Операционный результат финской машиностроительной компании Wärtsilä пострадал в том числе из-за расходов в 200 миллионов евро, связанных с уходом компании из России, следует из финансового отчета компании.В финансовой отчетности по итогам первых трех кварталов года компания сообщает, что её операционный результат снизился на 232 миллиона евро и составил убыток в 62 миллиона (прибыль 170 миллионов за аналогичный период годом ранее). Это включает в себя расходы в размере 200 миллионов евро, связанные с уходом Wärtsilä из России, и расходы в размере 75 миллионов евро, связанные с сокращением производства в итальянском Триесте, уточняет компания.В июле Wärtsilä сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, а другие были переведены за пределы России.При этом по итогам отчётного периода поступление заказов увеличилось на 24%, до 4,436 миллиарда евро, а чистые продажи - на 28% до 4,072 миллиарда евро, в том числе по итогам третьего квартала они выросли на 30%, до 1,433 миллиарда евро.Wärtsilä теперь ожидает, что спрос в текущем квартале будет ниже, чем в соответствующий период прошлого года, когда количество заказов компании было рекордно высоким. Тем не менее, ожидается, что спрос по итогам года будет немного выше, чем в прошлом году, следует из сообщения компании.Как указано на сайте финского предприятия, Wärtsilä - мировой лидер в области инновационных технологий и производственных решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков. В компании работает 17 тысяч человек в более чем 200 офисах в 68 странах. В 2021 году чистый объем продаж Wartsila составил 4,8 миллиарда евро. Акции компании зарегистрированы на бирже Nasdaq Helsinki.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, финляндия
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Финляндия
Финская компания Wärtsilä списала 200 миллионов евро после ухода из России
Финская Wärtsilä сообщила о потере 200 миллионов евро после ухода компании из России
ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт — РИА Новости.
Операционный результат финской машиностроительной компании Wärtsilä пострадал в том числе из-за расходов в 200 миллионов евро, связанных с уходом компании из России, следует из финансового отчета
компании.
В финансовой отчетности по итогам первых трех кварталов года компания сообщает, что её операционный результат снизился на 232 миллиона евро и составил убыток в 62 миллиона (прибыль 170 миллионов за аналогичный период годом ранее). Это включает в себя расходы в размере 200 миллионов евро, связанные с уходом Wärtsilä из России, и расходы в размере 75 миллионов евро, связанные с сокращением производства в итальянском Триесте
, уточняет компания.
В июле Wärtsilä сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, а другие были переведены за пределы России.
При этом по итогам отчётного периода поступление заказов увеличилось на 24%, до 4,436 миллиарда евро, а чистые продажи - на 28% до 4,072 миллиарда евро, в том числе по итогам третьего квартала они выросли на 30%, до 1,433 миллиарда евро.
Wärtsilä теперь ожидает, что спрос в текущем квартале будет ниже, чем в соответствующий период прошлого года, когда количество заказов компании было рекордно высоким. Тем не менее, ожидается, что спрос по итогам года будет немного выше, чем в прошлом году, следует из сообщения компании.
Как указано на сайте финского предприятия, Wärtsilä - мировой лидер в области инновационных технологий и производственных решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков. В компании работает 17 тысяч человек в более чем 200 офисах в 68 странах. В 2021 году чистый объем продаж Wartsila составил 4,8 миллиарда евро. Акции компании зарегистрированы на бирже Nasdaq Helsinki.