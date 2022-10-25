https://ria.ru/20221025/evrosoyuz-1826606314.html
В Кремле назвали идею стены на границах России и Евросоюза глупостью
В Кремле назвали идею стены на границах России и Евросоюза глупостью - РИА Новости, 25.10.2022
В Кремле назвали идею стены на границах России и Евросоюза глупостью
История доказывает, что идея строительства стены на границах Польши и Калининградской области России является глупостью, потому что с течением лет и десятилетий РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:19
2022-10-25T13:19
2022-10-25T13:41
россия
евросоюз
польша
калининградская область
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. История доказывает, что идея строительства стены на границах Польши и Калининградской области России является глупостью, потому что с течением лет и десятилетий все стены падают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник."История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен. Потому что с течением лет или десятилетий все стены падают", - сказал Песков, комментируя вопрос о предложении одного из польских чиновников построить стену на границе между Польшей и Калининградской областью, чтобы избежать наплыва мигрантов.При этом Песков подчеркнул, что Россия не может и не собирается мешать реализации подобных решений.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, польша, калининградская область, в мире, дмитрий песков
Россия, Евросоюз, Польша, Калининградская область, В мире, Дмитрий Песков
13:19 25.10.2022 (обновлено: 13:41 25.10.2022)
В Кремле назвали идею стены на границах России и Евросоюза глупостью
Песков назвал идею возведения стены на границах России и Евросоюза глупостью
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. История доказывает, что идея строительства стены на границах Польши и Калининградской области России является глупостью, потому что с течением лет и десятилетий все стены падают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.
"История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен. Потому что с течением лет или десятилетий все стены падают", - сказал Песков, комментируя вопрос о предложении одного из польских чиновников построить стену на границе между Польшей и Калининградской областью, чтобы избежать наплыва мигрантов.
При этом Песков подчеркнул, что Россия не может и не собирается мешать реализации подобных решений.