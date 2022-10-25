https://ria.ru/20221025/evrosoyuz-1826606314.html

В Кремле назвали идею стены на границах России и Евросоюза глупостью

В Кремле назвали идею стены на границах России и Евросоюза глупостью - РИА Новости, 25.10.2022

В Кремле назвали идею стены на границах России и Евросоюза глупостью

История доказывает, что идея строительства стены на границах Польши и Калининградской области России является глупостью, потому что с течением лет и десятилетий РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:19

2022-10-25T13:19

2022-10-25T13:41

россия

евросоюз

польша

калининградская область

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. История доказывает, что идея строительства стены на границах Польши и Калининградской области России является глупостью, потому что с течением лет и десятилетий все стены падают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник."История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен. Потому что с течением лет или десятилетий все стены падают", - сказал Песков, комментируя вопрос о предложении одного из польских чиновников построить стену на границе между Польшей и Калининградской областью, чтобы избежать наплыва мигрантов.При этом Песков подчеркнул, что Россия не может и не собирается мешать реализации подобных решений.

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

россия

польша

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Кирилл Волков

россия, евросоюз, польша, калининградская область, в мире, дмитрий песков