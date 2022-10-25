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Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России - РИА Новости, 25.10.2022
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Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России
Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России - РИА Новости, 25.10.2022
Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России
Депутат Европарламента от Нидерландов (партия "Форум за демократию") Марсель де Граф покинул крайне правую группу в ЕП "Идентичность и демократия" из-за ее... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:13
2022-10-25T13:13
в мире
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нидерланды
украина
европарламент
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов (партия "Форум за демократию") Марсель де Граф покинул крайне правую группу в ЕП "Идентичность и демократия" из-за ее "воинственной" позиции по РФ."Я покидаю группу "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте. Их попытка заставить меня замолчать по поводу НАТО/Украины неперевариваема", - написал де Граф в своем аккаунте в Twitter.По словам голландского депутата, эта политическая группа пожертвовала своими принципами ради власти, он же пойти на это не готов.Де Граф призвал к немедленной отмене антироссийский санкций ЕС, прекращению поставок Украине оружия и направления туда финансовых средств."Нам необходимо вести конструктивный диалог, чтобы мы могли достичь мира и процветания", - заявил он, добавив, что за события на Украине "расплачиваются наши сограждане".Голландский депутат также сообщил о намерении основать новую группу в Европарламенте, ключевыми пунктами программы которой станут отмена санкций против РФ, деэскалация на Украине, а также уважение автономности и идентичности стран-членов ЕС.
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в мире, россия, нидерланды, украина, европарламент, евросоюз, нато
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Европарламент, Евросоюз, НАТО
13:13 25.10.2022
 
Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России

Депутат в ЕП де Граф покинул группу "Идентичность и демократия" из-за позиции по России

© AFP 2022 / Emmanuel DunandДепутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Граф
Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Граф - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Граф . Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов (партия "Форум за демократию") Марсель де Граф покинул крайне правую группу в ЕП "Идентичность и демократия" из-за ее "воинственной" позиции по РФ.
"Я покидаю группу "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте. Их попытка заставить меня замолчать по поводу НАТО/Украины неперевариваема", - написал де Граф в своем аккаунте в Twitter.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Новое требование Киева к ФРГ шокировало немцев
По словам голландского депутата, эта политическая группа пожертвовала своими принципами ради власти, он же пойти на это не готов.
"Я выступаю за деэскалацию... между Россией и Украиной и хочу дистанцироваться от крайне воинственной позиции группы "Идентичность и демократия", - заявил он.
Де Граф призвал к немедленной отмене антироссийский санкций ЕС, прекращению поставок Украине оружия и направления туда финансовых средств.
"Нам необходимо вести конструктивный диалог, чтобы мы могли достичь мира и процветания", - заявил он, добавив, что за события на Украине "расплачиваются наши сограждане".
Голландский депутат также сообщил о намерении основать новую группу в Европарламенте, ключевыми пунктами программы которой станут отмена санкций против РФ, деэскалация на Украине, а также уважение автономности и идентичности стран-членов ЕС.
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