https://ria.ru/20221025/evroparlament-1826603223.html

Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России

Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России - РИА Новости, 25.10.2022

Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России

Депутат Европарламента от Нидерландов (партия "Форум за демократию") Марсель де Граф покинул крайне правую группу в ЕП "Идентичность и демократия" из-за ее... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:13

2022-10-25T13:13

2022-10-25T13:13

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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов (партия "Форум за демократию") Марсель де Граф покинул крайне правую группу в ЕП "Идентичность и демократия" из-за ее "воинственной" позиции по РФ."Я покидаю группу "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте. Их попытка заставить меня замолчать по поводу НАТО/Украины неперевариваема", - написал де Граф в своем аккаунте в Twitter.По словам голландского депутата, эта политическая группа пожертвовала своими принципами ради власти, он же пойти на это не готов.Де Граф призвал к немедленной отмене антироссийский санкций ЕС, прекращению поставок Украине оружия и направления туда финансовых средств."Нам необходимо вести конструктивный диалог, чтобы мы могли достичь мира и процветания", - заявил он, добавив, что за события на Украине "расплачиваются наши сограждане".Голландский депутат также сообщил о намерении основать новую группу в Европарламенте, ключевыми пунктами программы которой станут отмена санкций против РФ, деэскалация на Украине, а также уважение автономности и идентичности стран-членов ЕС.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826477658.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, нидерланды, украина, европарламент, евросоюз, нато