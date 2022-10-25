Голландский депутат покинул группу в Европарламенте из-за позиции по России
Депутат в ЕП де Граф покинул группу "Идентичность и демократия" из-за позиции по России
Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Граф . Архивное фото
ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Депутат Европарламента от Нидерландов (партия "Форум за демократию") Марсель де Граф покинул крайне правую группу в ЕП "Идентичность и демократия" из-за ее "воинственной" позиции по РФ.
"Я покидаю группу "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте. Их попытка заставить меня замолчать по поводу НАТО/Украины неперевариваема", - написал де Граф в своем аккаунте в Twitter.
По словам голландского депутата, эта политическая группа пожертвовала своими принципами ради власти, он же пойти на это не готов.
"Я выступаю за деэскалацию... между Россией и Украиной и хочу дистанцироваться от крайне воинственной позиции группы "Идентичность и демократия", - заявил он.
Де Граф призвал к немедленной отмене антироссийский санкций ЕС, прекращению поставок Украине оружия и направления туда финансовых средств.
"Нам необходимо вести конструктивный диалог, чтобы мы могли достичь мира и процветания", - заявил он, добавив, что за события на Украине "расплачиваются наши сограждане".
Голландский депутат также сообщил о намерении основать новую группу в Европарламенте, ключевыми пунктами программы которой станут отмена санкций против РФ, деэскалация на Украине, а также уважение автономности и идентичности стран-членов ЕС.