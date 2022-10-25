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Песков прокомментировал заявление министра энергетики Чехии о газе - РИА Новости, 25.10.2022
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Песков прокомментировал заявление министра энергетики Чехии о газе
Песков прокомментировал заявление министра энергетики Чехии о газе - РИА Новости, 25.10.2022
Песков прокомментировал заявление министра энергетики Чехии о газе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра об отказе Европы покупать российский газ через хаб в Турции, отметил, что... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:36
2022-10-25T13:36
цены на нефть
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
турция
чехия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра об отказе Европы покупать российский газ через хаб в Турции, отметил, что Европа состоит не только из Чехии, у других стран может быть другая позиция.Ранее министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил в интервью турецкой газете Dünya, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции. Он также добавил, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти и что импорт из России является проблемой."Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли подобные заявления со стороны Чехии повлиять на российско-турецкие переговоры о создании "газового хаба".Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. В Кремле заявляли, что инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что Европа может использовать российский газ через Турцию. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826433849.html
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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, турция, чехия, европа, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Турция, Чехия, Европа, Евросоюз, В мире
13:36 25.10.2022
 
Песков прокомментировал заявление министра энергетики Чехии о газе

Песков: в Европе не одна Чехия, а у остальных стран могут быть другие позиции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра об отказе Европы покупать российский газ через хаб в Турции, отметил, что Европа состоит не только из Чехии, у других стран может быть другая позиция.
Ранее министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил в интервью турецкой газете Dünya, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции. Он также добавил, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти и что импорт из России является проблемой.
"Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли подобные заявления со стороны Чехии повлиять на российско-турецкие переговоры о создании "газового хаба".
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. В Кремле заявляли, что инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что Европа может использовать российский газ через Турцию. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.
Символический сварной шов Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
09:22
В Чехии надеются, что Европа не будет покупать российский газ в Турции
 
Цены на нефтьДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинТурцияЧехияЕвропаЕвросоюзВ мире
 
 
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