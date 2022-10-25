https://ria.ru/20221025/evropa-1826612425.html

Песков прокомментировал заявление министра энергетики Чехии о газе

Песков прокомментировал заявление министра энергетики Чехии о газе - РИА Новости, 25.10.2022

Песков прокомментировал заявление министра энергетики Чехии о газе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра об отказе Европы покупать российский газ через хаб в Турции, отметил, что... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:36

2022-10-25T13:36

2022-10-25T13:36

цены на нефть

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра об отказе Европы покупать российский газ через хаб в Турции, отметил, что Европа состоит не только из Чехии, у других стран может быть другая позиция.Ранее министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил в интервью турецкой газете Dünya, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по "газовому хабу" в Турции. Он также добавил, что в Европе идет серьезная дискуссия о поставках газа и нефти и что импорт из России является проблемой."Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли подобные заявления со стороны Чехии повлиять на российско-турецкие переговоры о создании "газового хаба".Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. В Кремле заявляли, что инициатива создания газового хаба в Турции - в интересах Москвы и Анкары. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что Европа может использовать российский газ через Турцию. "Газовый хаб" в Турции нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, необходимо понять, что в проекте не будет проигравших, заявил ранее РИА Новости источник в Анкаре.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826433849.html

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цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, турция, чехия, европа, евросоюз, в мире